Üye Girişi
Haberler

Yahya Aydın kimdir? HÜDA PAR Nevşehir Belediye Başkan Adayı Yahya Aydın kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

HÜDA PAR Nevşehir Belediye Başkan Adayı Yahya Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Yahya Aydın kimdir? HÜDA PAR Nevşehir Belediye Başkan Adayı Yahya Aydın kaç yaşında, nereli?

Yahya Aydın kimdir? HÜDA PAR Nevşehir Belediye Başkan Adayı Yahya Aydın kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Nevşehir Belediye Başkan Adayı Yahya Aydın kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yahya Aydın kimdir? HÜDA PAR Nevşehir Belediye Başkan Adayı Yahya Aydın nereli? Detaylar haberimizdedir…

YAHYA AYDIN KİMDİR?

Yahya Aydın, 1981 yılında Mardin'de dünyaya geldi ve eğitim hayatına Batman'da devam etti. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra tekstil ve gıda sektörlerinde farklı alanlarda faaliyet gösterdi. Özel bir şirkette yöneticilik yaparak iş dünyasında deneyim kazandı. Aynı zamanda insani yardım derneklerinin çeşitli projelerinde aktif olarak yer aldı ve topluma hizmet etme yolunda önemli adımlar attı. Siyasi kariyerine HÜDA PAR çatısı altında adım atan Aydın, HÜDA PAR teşkilatlarında çeşitli kademelerde görevler üstlendi ve siyaset alanında etkin rol oynadı. Evli olan Aydın'ın beş çocuğu bulunmaktadır.

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

Nevşehir HÜDAPAR Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

IOS 18 hangi modellerde desteklenecek? Apple yeni güncellemesini hangi cihazlara sunacak? Vakkas Açar kimdir? CHP Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar kaç yaşında, nereli? DEM Parti Isparta Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Isparta adayı Meral Karakuş ve Nizam Aktepe kimdir? DEM Parti Iğdır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Iğdır adayı Nejla Kum ve Mehmet Nuri Güneş kimdir? Yahya Aydın kimdir? HÜDA PAR Nevşehir Belediye Başkan Adayı Yahya Aydın kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hatay Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu kimdir? Cesim Yılmaz kimdir? HÜDA PAR Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kaç yaşında, nereli? Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli? Erhan Ayhan Karapçin kimdir? HÜDA PAR Kütahya Belediye Başkan Adayı Erhan Ayhan Karapçin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hakkari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari adayı Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe kimdir? KUSMAK ORUCU BOZAR MI? Ramazanda niyetli iken kusunca oruç bozulur mu? Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar, kaç hafta kaldı? Murat Kırğıl kimdir? HÜDA PAR Kırşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kırğıl kaç yaşında, nereli? ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE! Gelin Evi 1241. Bölüm | 27 Şubat 2024! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 28 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title