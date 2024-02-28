Yahya Aydın kimdir? HÜDA PAR Nevşehir Belediye Başkan Adayı Yahya Aydın kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Nevşehir Belediye Başkan Adayı Yahya Aydın kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yahya Aydın kimdir? HÜDA PAR Nevşehir Belediye Başkan Adayı Yahya Aydın nereli? Detaylar haberimizdedir…

YAHYA AYDIN KİMDİR?

Yahya Aydın, 1981 yılında Mardin'de dünyaya geldi ve eğitim hayatına Batman'da devam etti. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra tekstil ve gıda sektörlerinde farklı alanlarda faaliyet gösterdi. Özel bir şirkette yöneticilik yaparak iş dünyasında deneyim kazandı. Aynı zamanda insani yardım derneklerinin çeşitli projelerinde aktif olarak yer aldı ve topluma hizmet etme yolunda önemli adımlar attı. Siyasi kariyerine HÜDA PAR çatısı altında adım atan Aydın, HÜDA PAR teşkilatlarında çeşitli kademelerde görevler üstlendi ve siyaset alanında etkin rol oynadı. Evli olan Aydın'ın beş çocuğu bulunmaktadır.