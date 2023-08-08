Xuixo tarifi! Masterchef Xuixo nedir, nasıl yapılır? Xuixo için gerekli malzemeler nelerdir? Xuixo hangi ülkeye ait?

Masterchef 8 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Xuixo yapmasını istendi. Peki Masterchef Xuixo nasıl yapılır? Xuixo için gerekli malzemeler nelerdir? Xuixo tarifi! Xuixo nasıl yapılır? Xuixo tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Xuixo tarifi oldu. Peki en güzel Xuixo tarifi nasıldır? Xuixo nasıl yapılır? Xuixo için gerekli malzemeler nelerdir? Xuixo tarifi! Xuixo nedir, ne demek? Masterchef Xuixo nasıl yapılır? Xuixo hangi ülkenin yemeğidir? Xuixo hangi ülkeye ve yöreye aittir? Xuixo hangi ülkenin yemeği? Xuixo ne demektir? İşte detaylar...

XUİXONEDİR, NE DEMEK? XUİXO HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Xuixo, Katalonya mutfağına ait tatlı bir hamur işi tarifidir.

XUİXOİÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Hamur İçin:

500 gr un

10 gr tuz

10 gr taze maya (veya 5 gr kuru maya)

250 ml ılık süt

50 gr tereyağı (eritilmiş)

50 gr şeker

Dolgusu İçin:

150 gr çikolata (tercihen bitter veya sütlü)

50 gr tereyağı

Kızartmak İçin:

Ayçiçek yağı

Üzeri İçin:

Pudra şekeri

XUİXONASIL YAPILIR?

İlk olarak hamur için unu bir kaba alın ve ortasını açarak mayayı içine ufalayın. Üzerine ılık sütü ekleyin ve mayayı sütte çözülmesini bekleyin.

Eritilmiş tereyağı ve şeker de ekleyerek tüm malzemeleri karıştırın. Tuzunu da ekleyin.

Hamur malzemelerini yoğurarak pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çalışın. Hamuru örtüp yaklaşık 1 saat kadar mayalandırın, hamur iki katına çıkana kadar bekleyin.

Mayalanan hamuru unlu bir zeminde açın. Yaklaşık olarak 5 mm kalınlığında bir dikdörtgen şekli oluşturun.

Dikdörtgen hamuru yaklaşık 3 cm genişliğinde şeritler halinde kesin.

Çikolata dolgusu için tereyağını eritin ve çikolatayı ekleyerek karıştırın. Karışımı hamur şeritlerinin ortasına yayın.

Hamur şeritlerini çikolata dolgusuyla sararak rulo şekli verin.

Kızartma için bir tavada ayçiçek yağını ısıtın.

Hazırladığınız Xuixo'ları kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın. Dikkatlice çevirerek her iki tarafını da eşit şekilde kızartın.

Kızaran Xuixo'ları havlu kağıt üzerine alarak fazla yağını alın.

Son olarak Xuixo'ları pudra şekeri ile süzerek serpiştirin.

Xuixo'larınız artık hazır! Ilık veya oda sıcaklığında servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!