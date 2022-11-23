Game of Thrones dizisinde kralın dilsiz celladı "Ser Ilyn Payne" karakterini canlandıran Wilko Johnson, 75 yaşında hayatını kaybetti. Wilko Johnson'un ölüm sebebi araştırılmaya başlandı. Peki, Wilko Johnson ölüm sebebi ne? Game of Thrones'un dilsiz celladı Wilko Johnson neden öldü? Wilko Johnson hastalığı nedir? İşte detaylar...

1970'li yıllarda gitar çalma yöntemiyle farkından söz ettiren daha sonra oyunculuktaki performansıyla dikkat çeken Wilko Johnson 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Game of Thrones dizisinde kralın dilsiz celladı karakteriyle adından söz ettiren Wilko Johnson'ın ölüm sebebi araştırılmaya başlandı. Wilko Johnson'ın hastalığı merak konusu oldu. Peki, Wilko Johnson ölüm sebebi ne? Game of Thrones'un dilsiz celladı Wilko Johnson neden öldü? Wilko Johnson hastalığı nedir? Detaylar haberimizde...

WİLKO JOHNSON ÖLÜM SEBEBİ NE?

Game of Thrones dizisinde kralın dilsiz celladı "Ser Ilyn Payne" karakteriyle adından söz ettiren Wilko Johnson 75 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 21 Kasım günü öldüğü açıklanan Johnson'ın son nefesini evinde verdiği belirtildi.

KEMOTERAPİYİ REDDETMİŞTİ

10 yıl önce yakalandığı pankreas kanserinin en ölümcül türüne yakalanan Wilko Johnson, kemoterapi sürecini reddetmesiyle çok konuşulmuştu. Hayranları için veda turuna çıkan Johnson, o dönem Radio 5 Live'a yaptığı açıklamada, "Kararı vermek oldukça kolaydı, kemoterapi hayatını uzatmaktan fazlasını yapamazdı, ben sağlığın tadını çıkarmayı tercih ettim" demişti.