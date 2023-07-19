WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp erişim sorunu mu var? SON DAKİKA! Whatsapp dondu mu, ne oldu? Whatsapp down!

Son Dakika Whatsapp çöktü! Whatsapp kullanıcıları Whatsapp uygulamasının çökmesinin ardından mesaj gönderemeyince Whatsapp çöktü mü merak ettiler. Peki Whatsapp çöktü mü, ne oldu? İşte Whatsapp ne zaman düzelecek, son durum hakkında detaylar...

Whatsapp çöktü mü? Son Dakika Whatsapp çöktü! Whatsapp kullanıcıları Whatsapp uygulamasının çökmesinin ardından mesaj gönderemeyince Whatsapp çöktü mü merak ettiler. Peki Whatsapp çöktü mü, ne oldu? İşte Whatsapp ne zaman düzelecek, son durum hakkında detaylar haberimizde...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en fazla kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çöktüğü iddia edildi. Bazı kullanıcılar son görülme ve mesaj göndermede sorun yaşadığını belirtti.

Özellikle Twitter üzerinden WhatsApp'ta yaşanan sorunla ilgili binlerce paylaşım yapıldı. WhatsApp'taki sorun hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Downdetector verilerine göre Whatsapp'taki kesinti bildirimleri şu şekildedir:

En çok bildirilen sorunlar

54% Mesaj gönderme

31% Uygulama

15% Sunucu bağlantı

Telefonunuzun İnternet'e bağlı olduğundan eminseniz WhatsApp mesajlarını alamamanızın veya gönderememenizin birkaç nedeni olabilir:

Telefonunuzun yeniden başlatılması veya kapatılıp açılması gerekiyordur.

Mesaj gönderdiğiniz kişi numaranızı engellemiştir.

Başlangıçta yapmanız gereken doğrulama işlemi tamamlanmamıştır.

WhatsApp üzerinden mesaj göndermeye çalıştığınız kişinin numarası telefonunuza doğru kaydedilmemiştir.

"Mesaj bekleniyor. Bu biraz zaman alabilir." mesajını alma sorunu

Bazen kişilerin size gönderdiği mesaj yerine yukarıdaki mesajı görebilirsiniz. Uçtan uca şifreleme nedeniyle, kişinin telefonunun çevrimiçi olması gerektiği için söz konusu kişinin mesajının size iletilmesi biraz zaman alabilir. Siz veya sohbet ettiğiniz kişi yakın zamanda WhatsApp'ı yeniden yüklediyseniz ya da WhatsApp'ın eski bir sürümünü kullanıyorsanız bu durumla karşılaşabilirsiniz.

Bu süreci hızlandırmak için:

Mesajlaştığınız kişiden telefonunda WhatsApp'ı açmasını isteyin.

Her ikinizin de WhatsApp'ın en yeni sürümünü kullandığınıza emin olun.

"Mesaj bekleniyor. Telefonunuzu kontrol edin." mesajını alma sorunu

Bağlı cihazlarınızda bazen, gönderdiğiniz veya aldığınız mesaj yerine yukarıdaki mesajı görebilirsiniz. Uçtan uca şifreleme nedeniyle, mesajın bağlı cihazınıza ulaşması biraz zaman alabilir. Siz veya sohbet ettiğiniz kişi yakın zamanda WhatsApp'ı yeniden yüklediyseniz ya da WhatsApp'ın eski bir sürümünü kullanıyorsanız bu durumla karşılaşabilirsiniz.

Bu süreci hızlandırmak için: