VOOP, Sağlıklı Yaşam Ürünlerinde Yenilikçi Yaklaşımıyla Fark Yaratıyor

Sağlık alanında yenilikçi ürünler geliştirme misyonuyla gıda takviyeleri ve kozmetik ürünleri sunan VOOP sağlıklı yaşam trendini dönemsel dinamiklerine göre incelerken tüketici eğilimlerini değerlendirdi.

VOOP Genel Müdürü Fatih Taban, "Biz de sağlıkla güzelliği birleştirdiğimiz ürünlerimizle müşterilerimizin hem iyi görünmelerini hem de iyi hissetmelerini sağlıyoruz. Müşterilerimizin uzun vadede yaşam kalitesini artırmak için çalışırken, güvenilir bir marka olarak konumlanıyoruz. İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri alması için en doğal, temiz ve kaliteli içeriklerle insan sağlığını bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Tam da bu nedenle tüketicilerin en ihtiyaç duyduğu dönemlerde onlarla ürünlerimizi buluşturuyoruz" diye konuştu.

'KIŞ AYLARINDA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRECEK TAKVİYELERE TALEP ARTIYOR'

Tüketicilerin özellikle yaz aylarında en çok cilt bakım ürünlerine yöneldiğini belirten Taban, "Yaz mevsiminde özellikle kolajen ve cilt bakım ürünleri gibi cilt sağlığına odaklanan ürünler öne çıkarken, kış aylarında ise bağışıklık sistemini güçlendirecek vitamin ve gıda takviyelerin satışlarında artış kaydediyoruz. Bu sezonlar arasındaki farklar, sağlıklı yaşam trendinin yıl boyunca sürdürülebilir ihtiyaçlarla şekillendiğini gösteriyor. İnsanlar yaz aylarında daha çok cilt sağlığına odaklanırken, kışın bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye ve genel sağlıklarını korumaya önem veriyorlar. Biz de her sezon, pazar taleplerine uygun ürünler sunarak payımızı büyütmeye devam ettik" ifadelerini kullandı.

Taban, "En çok talep gören ürünlerimiz içinde magnezyum, multivitamin ve kolajen bulunuyor. Magnezyum normal kas fonksiyonuna, normal kemiklerin korunmasına, yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunurken, multivitamin bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna ve enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunuyor. Birçok faydayı beraberinde getiren kolajen ise normal saç ve cildin korunmasına katkıda bulunuyor. Öte yandan cildin elastikiyetini artırarak daha genç ve sağlıklı sıkı bir görünüm kazandırarak kullanıcıların kendilerini daha iyi hissetmelerine olanak tanıyor. Kozmetik grubumuzdaki yüzde 100 vegan bileşenler ile cildin lekelenme, kırışıklık ve cilt kusurlarını onarırken vitamin grubumuzdaki glutensiz, vegan ve doğal hammaddelerle özel formulize edilmiş kompleks içeriklerimizle sağlığı destekliyoruz" dedi.

Taban, "Ürünlerimizin kalitesini ve güvenliğini en üst seviyede tutmak için uluslararası standartlara uygun üretim yapıyoruz. CE belgesi ile Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik ve çevre koruma kriterlerine uyduğumuzu, FDA onayı ile Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin uluslararası kalite standartlarını karşıladığımızı belgeledik. Aynı zamanda İslami usullere uygun üretim yaparak Helal Gıda Sertifikası aldık ve tüm süreçlerimizi İyi Üretim Uygulamaları (GMP) çerçevesinde yürütüyoruz. Ürünlerimizde vegan kapsüller kullanıyor, bu yaklaşımımızla farklı ihtiyaçlara da hitap ediyoruz. Türkiye genelindeki ulusal zincirlerde yer almamız, güçlü yanlarımızdan biri olup Türkiye'nin en büyük AVM'lerinden olan Mall of İstanbul'daki ilk fiziksel mağazamız ile son tüketiciye doğrudan ulaşmaktayız. Ayrıca, stratejik marka partneri olduğumuz pazaryerleri aracılığıyla da geniş bir müşteri ağına erişim sağlıyoruz" diye konuştu.

'HER YIL YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE BÜYÜME HEDEFİMİZ VAR'

Kalite, güvenlik, etik ve sürdürülebilirlik standartlarını önceliklendirerek müşterileri için en iyisini sunmak için çalışıp, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedeflediklerine dikkat çeken Taban, "Tüketicilerin ihtiyaçlarını gözetirken, onlarla en uygun ve iyi ürünleri buluşturuyoruz. Bunları yaparken etik değerlere, sürdürülebilirliğe, doğallığa önem veriyoruz. Yenilikçi formüller geliştirirken her geçen gün daha fazla insana hitap ediyoruz. İnovatif yaklaşımlarımızla sağlıklı yaşam ve cilt bakımında sektörde daha büyük rol üstlenmeyi planlıyoruz. Her yıl yakaladığımız yüzde 100'ün üzerinde büyüme ivmesini ilerleyen yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz. Çevreye ve topluma duyarlılığı temel değerlerimiz olarak kabul ediyoruz. Hayvanlar üzerinde test yapmıyoruz ve bu taahhüdümüzü Peta Vegan Sertifikası ile belgeliyoruz. Doğal kaynaklarımızın da sınırlı olmasının farkındalığıyla doğa dostu ambalajlar kullanıyoruz. Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemelerimiz, sürdürülebilir kaynaklardan elde edilirken ormanların sürdürülebilir yönetimini garanti eden FSC (Forest Stewardship Council) belgesi, ürünlerimizin ambalajlarının kontrollü kaynaklardan alındığının bir göstergesi. Uluslararası kalite ve güvenlik standartlarımızı da resmi belgelerle ortaya koyarken bu değerlerimizle sürdürülebilirlik ilkelerimize bağlılığımızı kanıtlıyoruz" ifadelerini kullandı.