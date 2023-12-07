Vize, bir ülkenin yetkili makamları tarafından, başka bir ülkenin vatandaşının o ülkeye giriş yapabilmesi için verilen izindir. Vize muafiyet ne anlama geliyor merak konusu oldu. Arama motorlarında vize muafiyeti sağlayan ülkeler sorgulatılıyor. Peki, Vize muafiyeti nedir? Vize muafiyeti olan ülkeler neler? Detaylar haberimizde...

VİZE MUAFİYETİ NEDİR?

Vize muafiyeti, belirli ülkelerin vatandaşlarının, diğer belirli ülkeleri ziyaret etmek için vize almak zorunda olmadığı bir durumu ifade eder. Bu, genellikle diplomatik anlaşmalar veya benzeri uluslararası düzenlemeler sonucunda olur. Vize muafiyeti olan bir ülkeye seyahat eden kişiler, belirli bir süre boyunca turistik, ticari veya bazen de çalışma amaçlı seyahat edebilirler. Ancak, bu süre sonunda ülkeyi terk etmeleri veya uygun bir vize alarak kalmaları gerekmektedir.