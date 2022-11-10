VGM Ortaöğrenim - Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır, kaç TL?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen maddi eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, burs başvurularını araştırıyor. Peki 2022-23 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kaç TL olacak? Burs başvuru tarihleri ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

Milyonlara ihtiyaç sahibi öğrenciye her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından burs imkanı sağlayan VGM burs başvuru tarihleri belli oldu. Üniversite ve ortaöğretim öğrencilerine burs veren kuruma başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler burs başvuru formunu eksiksiz doldurması gerekiyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler ile yükseköğrenim öğrencilerine burs imkanı veren VGM, burs başvurularını internet üzerinden alacak. VGM bursları ortaöğrenim öğrencileri için 9 ay, yükseköğrenim öğrencileri için ise 8 ay boyunca ödeniyor. Peki,VGM burs başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl erişime açılan VGM burs başvuruları, ortaöğrenim öğrencileri için başladı. VGM resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, yükseköğrenim burs başvuruları için tarihler belli oldu. Buna göre; VGM Ortaöğrenim burs başvuruları 7-20 Kasım, Yükseköğrenim bursu başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenciler için burs başvuruları 21-30 Kasım tarihlerinde alınacak.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

VGM tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ortaöğretim öğrencilerine aylık 200 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 650 TL burs ödemesi yapılacak.

KİMLER VGM BURSUNDAN YARALANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;





a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrenciler

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g)Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.