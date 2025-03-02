Vestel CEO'su kimdir? Ergün Güler kimdir? Ergün Güler kaç yaşında, nereli?

Vestel Şirketler Grubu'nun CEO'su kim sorusu, teknoloji ve iş dünyasıyla ilgilenen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Vestel CEO'su, 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Ergün Güler olmuştur. Ergün Güler, Vestel'deki uzun soluklu kariyeri ve deneyimiyle dikkat çekiyor. Peki, Ergün Güler kimdir ve Vestel CEO'su olarak hangi görevleri üstlenmiştir? Vestel CEO'su kimdir?

VESTEL CEO'SU ERGÜN GÜLER KİMDİR?

1974 yılında Berlin'de doğan Ergün Güler, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş ve yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi'nde MBA programında tamamlamıştır. Profesyonel kariyerine finans alanında başlayan Güler, 1999 yılında Vestel'de Finans Uzmanı olarak işe başlamıştır. 2006-2012 yılları arasında Vestel Şirketler Grubu'nda Mali İşler ve Hazine'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mayıs 2012'de Zorlu Holding Kurumsal Risk ve Hazine Koordinatörü olarak atanmış, Ekim 2012'den itibaren Vestel Ticaret AŞ'de Yurt içi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. 1 Eylül 2023 itibarıyla Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

ERGÜN GÜLER RAMAZAN MESAJI OLAYI NEDİR?

Vestel CEO'su Güler, Ramazan tebriki mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum.'

ZORLU CEO'SUNDAN SERT UYARI

Holding CEO'su Cem Köksal, Güler'in mesajına tüm çalışanların görebileceği bir platformda yanıt vererek, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden sadece Şeker ve Kurban Bayramları var. Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var," dedi. Köksal, Güler'i daha önce uyardığını hatırlatarak, "Lütfen bunun tekrarı olmasın" dedi.