1999 yılında ülkemizde yaşanan Gölcük depremi faciasında ismi geçenlerden biri olan Veli Göçer hakkında merak edilenler var. Yalova'nın Çınarcık İlçesi'ndeki Çamlık Sitesi'nde 7, Kocadere Beldesi'nde ise yaptığı 4 bloğun 17 Ağustos 1999 depreminde yıkılması sonrası 195 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Veli Göçer kimdir? 1999 depremi müteahhidi Veli Göçer öldü mü, yaşıyor mu?

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen 7. 4 büyüklüğündeki depremde Yalova'nın Çınarcık İlçesi'nde inşa ettiği konutların yıkılması sonucu 195 kişinin ölümünden sorumlu tutularak 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan müteahhit Veli Göçer merak ediliyor. Yaşanan faciada ismi geçenlerden biri olan Veli Göçer kimdir? 1999 depremi müteahhidi Veli Göçer öldü mü, yaşıyor mu?

VELİ GÖÇER KİMDİR?

Veli Göçer (d. 1949) Türk müteahhit ve emlakçı.

17 Ağustos 1999 depremi sonrasında kusurlu olduğu iddiasıyla yargılanan 6.286 kişi arasında en yüksek hapis cezasını alan Göçer'in adı deprem ile özdeşleşti. Dönemin medyasında ''Çınarcık Saddam'ı'' olarak lanse edildi. 18 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği 17 Ağustos depremi esnasında Yalova'daki binalarının bir kısmı çöken Göçer, "taksir nedeniyle 198 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten" 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının onanması üzerine 21 Ekim 2004 tarihinde cezaevine giren Göçer, sırasıyla Bursa, Konya, Elbistan ve son olarak Silivri Açık Cezaevi'nde kaldı. Rahşan Affı ve zaman aşımından yararlanarak 7.5 yıl hapis yattıktan sonra tahliye oldu.

Veli Göçer'in akrabası ve şirketin taşeronu olan İsmet Kösebalaban, 16 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Parkinson hastası Kösebalaban, cezasının bitimine bir yıl kala cezaevinde öldü. Aynı davadan yargılanan Veli Göçer'in oğlu Can Göçer ve ortağı Zafer Coşkun'un davaları ise sanıklar 7.5 sene boyunca firar ettiği için zaman aşımına uğradı.

Veli Göçer 2008 yılında, yargılama sürecinin adaletsiz gerçekleştiği iddiasıyla AİHM'ye başvurdu.

Depremin 20. yıl dönümünde verdiği röportajda "hayatını kaybedenlerin ailelerinin %85'inden helallik aldım" demiştir.