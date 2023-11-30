VALORANT çöktü mü? sorusunun yanıtı merak edildi. Riot Games'in dünyadaki en popüler FPS oyunlarından Valorant, gece yarısı bir anda tüm dünya genelinde çöktü. İstanbul sunucusu dahil olmak üzere oyuncular yaşanan bu teknik aksaklığa tepki gösterdi. Valorant'ın, dünya çapında yaşadığı büyük çöküş, Twitter'da gündem oldu. İşte, Valorant sunucu durumu!

Valorant çöktü mü? Valorant sorun mu var? 30 Kasım

VALORANT çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant dün dünya çapında beklenmedik bir çöküş yaşadı. VALORANT sunucuları dünya çapında ulaşılamaz duruma geldi. O an oyunda olan tüm oyuncuların bağlantısı koptu ve oyuna giriş yapamadılar. İşte, Valorant sunucu durumu!

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

Daha önce Riot Games yeni ajanın gelişini haber vermek amacıyla sunucularını birkaç saatliğine kapatmıştı. Fakat bu seferki sunucu sorunu bambaşka bir seviyede oldu. Dünya'nın her yerinden oyuna bağlanan tüm oyuncuların bağlantısı bir anda koptu. Oyuncuların bağlantısı kopmasına rağmen sesli olarak takım arkadaşlarıyla konuşmaya devam edebildiler. Bir anda tüm sunucuların devre dışı kalmasıyla Twitter'da bu olay 1. sırada gündeme oturdu.

Valorant'ta sunucu hataları zaman zaman devam ediyor.

HATALAR HENÜZ DEVAM EDİYOR

Şu an hala sunucular devre dışı durumda. VALORANT henüz Twitter'dan bir açıklama yapmadı. Sunucular devre dışı kaldığı anda eğer oyunda iseniz muhtemelen o oyun iptal edilecek ve puan kazanmayacak veya kaybetmeyeceksiniz. Bir gelişme olursa bu haberi güncelleyeceğiz.

downdetector

Valorant sunucularının çöktüğüne dair raporlar oluşturuluyor, ancak Riot Games Server Status'ten sunucuların çöktüğüne dair herhangi bir açıklama gelmedi.