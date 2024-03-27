Üstün Dönmez kimdir? CHP Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez Kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Manisa Kırkağaç Belediye Başkan adayı ise Üstün Dönmez. Üstün Dönmez nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÜSTÜN DÖNMEZ KİMDİR?

Üstün Dönmez, 1977'de Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Yağmurlu köyünde dünyaya geldi. Dönmez, ilk, orta ve lise öğrenimini Kırkağaç'ta tamamladı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Dönmez, inşaat projelerinde de görev aldı.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.