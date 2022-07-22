Uslu Duramayanlar Serkan Şenalp kimdir? Serkan Şenalp kaç yaşında, nereli? Serkan Şenalp biyografisi!

ATV'nin fantastik dizisi "Selena"da Ozan karakterini oynamıştır. Digitürk Sinek'te Selin Altay ile beraber 200 bölüm talk show yapmışlığı vardır. Peki, Uslu Duramayanlar Serkan Şenalp kimdir? Serkan Şenalp kaç yaşında, nereli? Serkan Şenalp hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

USLU DURAMAYANLAR SERKAN ŞENALP KİMDİR?

Serkan Şenalp (d. 2 Kasım 1985; İstanbul, Türkiye), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

2003 yılında Çağrıbey Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. 2010 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirmiş ayrıca aynı sene içerisinde Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünden mezun olmuştur. Hâlen Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Yüksek Lisans öğrencisidir. Aslen İstanbulludur.

Televizyon Kariyeri 2005 yılında ardı ardına oynadığı ödüllü reklam filmleri ve atv'de yayınlanan İlk Göz Ağrısı adlı televizyon dizisiyle başladı. ATV'nin fantastik dizisi "Selena"da Ozan karakterini oynamıştır. Digitürk Sinek'te Selin Altay ile beraber 200 bölüm talk show yapmışlığı vardır.

Önceden Kanal 1 ekranlarında hafta içi akşamları Selin Altay'la beraber GençLink isimli bir program hazırlayıp sunmuştur. 2015 yılında Sen Benimsin dizisinde Beşir karakterini canlandırmıştır.

Oynadığı Diziler

2019: Uslu Duramayanlar - Belgesel

2018: Babamın Günahları - Ferhat

2017: Yüz Yüze - Ali Yanık

2015: O Hayat Benim - Cemal

2015: Sen Benimsin - Beşir

2013: Fatih Harbiye

2013: Yağmurdan Kaçarken - Erdi

2011: Hayat Devam Ediyor - Malik

2011: Kızım Nerede - Emre

2006: İlk Aşkım - Ufuk

2006-2009: Selena - Ozan

2005: İlk Göz Ağrısı - Meriç

Sinema Filmleri

Birleşen Gönüller (Niyaz) - 2014

Gölgesizler (Ramazan)

Kirpi

Anadolu Kartalları (Cevdet)

Uzaklarda Arama

Cahide Devekuşu'nun Açık Evliliği

Klipleri

Sinem'in '"Yaz Yağmuru" ve müzik piyasasına yeni giriş yapan "Gece" adlı grubun ilk klibi olan "aşık mıyız" da ve 'Ceynur'un "Tanrı beni duydu" ve Kolpa'nın "Böyle Ayrılık Olmaz" klibinde oynadı. Daha sonra Oğuzhan Koç'un "Küsme Aşka" klibinde oynadı.