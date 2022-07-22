Uslu Duramayanlar Serkan Şenalp kimdir? Serkan Şenalp kaç yaşında, nereli? Serkan Şenalp biyografisi!
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Selena dizisinde Ozan karakteri ile bilinen Serkan Şenalp'in hayatı merak edildi. Peki, Uslu Duramayanlar Serkan Şenalp kimdir? Serkan Şenalp kaç yaşında, nereli? Serkan Şenalp hayatı ve biyografisi nedir?
ATV'nin fantastik dizisi "Selena"da Ozan karakterini oynamıştır. Digitürk Sinek'te Selin Altay ile beraber 200 bölüm talk show yapmışlığı vardır. Peki, Uslu Duramayanlar Serkan Şenalp kimdir? Serkan Şenalp kaç yaşında, nereli? Serkan Şenalp hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
USLU DURAMAYANLAR SERKAN ŞENALP KİMDİR?
Serkan Şenalp (d. 2 Kasım 1985; İstanbul, Türkiye), Türk dizi ve sinema oyuncusu.
2003 yılında Çağrıbey Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. 2010 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirmiş ayrıca aynı sene içerisinde Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünden mezun olmuştur. Hâlen Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Yüksek Lisans öğrencisidir. Aslen İstanbulludur.
Televizyon Kariyeri 2005 yılında ardı ardına oynadığı ödüllü reklam filmleri ve atv'de yayınlanan İlk Göz Ağrısı adlı televizyon dizisiyle başladı. ATV'nin fantastik dizisi "Selena"da Ozan karakterini oynamıştır. Digitürk Sinek'te Selin Altay ile beraber 200 bölüm talk show yapmışlığı vardır.
Önceden Kanal 1 ekranlarında hafta içi akşamları Selin Altay'la beraber GençLink isimli bir program hazırlayıp sunmuştur. 2015 yılında Sen Benimsin dizisinde Beşir karakterini canlandırmıştır.
Oynadığı Diziler
2019: Uslu Duramayanlar - Belgesel
2018: Babamın Günahları - Ferhat
2017: Yüz Yüze - Ali Yanık
2015: O Hayat Benim - Cemal
2015: Sen Benimsin - Beşir
2013: Fatih Harbiye
2013: Yağmurdan Kaçarken - Erdi
2011: Hayat Devam Ediyor - Malik
2011: Kızım Nerede - Emre
2006: İlk Aşkım - Ufuk
2006-2009: Selena - Ozan
2005: İlk Göz Ağrısı - Meriç
Sinema Filmleri
Birleşen Gönüller (Niyaz) - 2014
Gölgesizler (Ramazan)
Kirpi
Anadolu Kartalları (Cevdet)
Uzaklarda Arama
Cahide Devekuşu'nun Açık Evliliği
Klipleri
Sinem'in '"Yaz Yağmuru" ve müzik piyasasına yeni giriş yapan "Gece" adlı grubun ilk klibi olan "aşık mıyız" da ve 'Ceynur'un "Tanrı beni duydu" ve Kolpa'nın "Böyle Ayrılık Olmaz" klibinde oynadı. Daha sonra Oğuzhan Koç'un "Küsme Aşka" klibinde oynadı.