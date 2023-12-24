Ümraniyespor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ümraniyespor - Giresunspor maçı nerede oynanıyor?

24 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ümraniyespor - Giresunspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Ümraniyespor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ümraniyespor - Giresunspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Ümraniyespor- Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ümraniyespor- Giresunspor maçı ne zaman?

ÜMRANİYESPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor ile Giresunspor arasındaki heyecan verici Trendyol 1. Lig maçı, futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip edeceği bir etkinlik olacak. Mücadele, 24 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başlayacak ve İstanbul'un ev sahipliğinde, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler için birkaç farklı seçenek bulunmaktadır. TRT Spor kanalı, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifresiz olarak izlenebilecek. Aynı şekilde, Bein Sports Max 1 kanalı Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. beIN Sports Tod TV ise kendi numaralı kanalları ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.