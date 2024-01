UMA, her türlü doğrulanabilir gerçeği bir blockchain üzerine kaydetme potansiyeline sahip olan bir iyimser oracle (OO) sistemidir. Bu benzersiz özellik, UMA'nın OO'sunun "insan gücüyle çalışan bir gerçeklik makinesi" olarak adlandırılmasına yol açmıştır.Uma Coin neden yükseliyor? Uma Coin grafiği!

UMA COİN NEDEN YÜKSELİYOR?

UMA, Universal Market Access (Evrensel Piyasa Erişimi) kısaltması olan, evrensel piyasa erişimini sağlamayı hedefleyen merkeziyetsiz bir finansal sözleşmeler platformudur. UMA, her türlü doğrulanabilir gerçeği bir blockchain üzerine kaydetme potansiyeline sahip olan bir iyimser oracle (OO) sistemidir. Bu benzersiz özellik, UMA'nın OO'sunun "insan gücüyle çalışan bir gerçeklik makinesi" olarak adlandırılmasına yol açmıştır. UMA, 2018 yılında Allison Lu ve Hart Lambur tarafından kuruldu, her ikisi de eski Goldman Sachs tüccarlarıdır. Hedefleri, küresel piyasaları evrensel olarak adil, erişilebilir ve merkeziyetsiz hale getirmekti. Ekip, herkesin, her yerde, güvensiz finansal sözleşmeler tasarlamasına ve oluşturmasına izin veren açık kaynaklı bir protokol tanımlamak için geleneksel finans türevlerinden ilham aldı. İyimser oracle tasarım konsepti, ilk olarak Vitalik Buterin'in 2014 yılında bu konuda yayın yapmasıyla geliştirilmeye başlandı. Yıllar boyunca, UMA'nın iyimser oracle'ının mevcut tasarımına yol açan birkaç iterasyon oldu. Eylül 2022 itibariyle, 108.858.567 UMA token arzı vardı ve bunların 68.947.415'i dolaşımda bulunuyordu.

Uma Coin artışı hakkında henüz uzman yorumu gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

