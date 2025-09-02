Uğurcan Çakır kimdir? Uğurcan Çakır kaç yaşında, nereli?

Son dönemde futbol dünyasının en çok konuşulan kalecilerinden biri haline gelen Uğurcan Çakır, performansı ve saha içindeki duruşuyla taraftarların ve spor otoritelerinin ilgisini çekiyor. Genç yaşına rağmen gösterdiği üstün refleksler ve kritik kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır, özellikle Süper Lig ve milli takım maçlarında sergilediği performansla adından sıkça söz ettiriyor. Uğurcan Çakır ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR?

Futbol kariyerine 12 yaşında Çekmeköyspor altyapısında başlayan Uğurcan Çakır, daha sonra 1461 Trabzon takımına transfer oldu. Başarılı kaleci, yükselişini Trabzonspor'un altyapısında sürdürdü. 1,91 metre boyunda olan Çakır, sağ ayağını etkin şekilde kullanıyor. 1 Eylül 2025 tarihinde Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan, sarı-kırmızılı kulüple 30 Haziran 2030'a kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Transferin bonussuz değeri yüksek olup, toplamda 36 milyon Euro'ya kadar ulaşabileceği ifade edildi. Bu transfer, Türk futbol tarihinde en yüksek bedelle gerçekleşen kaleci transferleri arasında yer aldı.

UĞURCAN ÇAKIR KAÇ YAŞINDA?

Uğurcan Çakır, 5 Nisan 1996 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla kalecilikte Türkiye'nin önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.

UĞURCAN ÇAKIR NERELİ?

Uğurcan Çakır, 5 Nisan 1996 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte çocukluk yıllarında İstanbul'a taşındı ve burada futbola olan ilgisi gelişmeye başladı. Futbola erken yaşta başlayan Uğurcan, yeteneği ve azmi sayesinde kısa sürede dikkat çekti. Antalya doğumlu olmasına rağmen, futboldaki kariyer basamaklarını İstanbul ve Trabzon'da tırmanarak Türkiye'nin önemli kalecilerinden biri haline geldi. Bu süreçte hem ailesinin desteği hem de kendi çalışkanlığı Uğurcan Çakır'ı bugünlere taşıdı.

UĞURCAN ÇAKIR EVLİ Mİ?

Uğurcan Çakır evli değildir. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutan başarılı kaleci, kariyerine odaklanmayı tercih etmektedir.

UĞURCAN ÇAKIR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?