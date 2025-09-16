UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI İZLE: Tottenham - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun nabzı 16 Eylül 2025 Salı günü Londra'da atacak. İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham, La Liga'nın güçlü ekiplerinden Villarreal ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Her iki takımın da yeni sezon öncesi form durumunu görmek açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Tottenham - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Büyük bir heyecanla beklenen ottenham - Villarreal maçın tüm detayları...

TOTTENHAM - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverlerin takvimlerine not alması gereken bir mücadele bizleri bekliyor. Tottenham - Villarreal maçı, 16 Eylül 2025 Salı günü oynanacak. Avrupa'da liglerin başlamasına kısa bir süre kala gerçekleştirilecek olan bu hazırlık maçı, her iki takım için de ciddi bir prova niteliğinde olacak. Özellikle Tottenham, kendi sahasında taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında ne yapacağını göstermeye çalışacak.

TOTTENHAM - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, Türkiye saati ile 19.45'te (TSİ) başlayacak. Avrupa saatiyle 17.45'te start alacak olan karşılaşma, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Tottenham Hotspur Stadium'da oynanacak. Bu saat dilimi, Türkiye'deki futbolseverler için oldukça ideal. Akşam saatlerinde ekran başına geçen izleyiciler, yüksek tempolu bir mücadeleye tanıklık edebilecek.

TOTTENHAM - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için müjdeli haber geldi. Tottenham - Villarreal maçı, Türkiye'de TRT Spor ve Tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Özellikle Tabii'nin dijital platform üzerinden yayın yapması, internetten izlemek isteyen kullanıcılar için önemli bir alternatif sunuyor. TRT Spor ise maçın geniş özetini ve önemli anlarını ekranlara taşıyacak.

Bu yayının devlet destekli ve resmi bir kanalda olması, yayın kalitesi ve erişilebilirlik açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca maç sonrası analiz programları da TRT Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TOTTENHAM - VİLLARREAL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Hazırlık maçı olsa da iki takım da sahaya güçlü kadrolarla çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktörler, yeni transferleri ve genç yetenekleri bu tür maçlarda denemek istiyor. Özellikle Tottenham cephesinde yeni transfer Simons, Kudus ve genç yıldız Bergvall'in performansı merak ediliyor. Villarreal'de ise Gürcü forvet Mikautadze dikkatle izlenecek.

Tottenham Muhtemel 11:

Kaleci: Vicario

Defans: Porro, Romero, Van de Ven, Spence

Orta Saha: Sarr, Bentancur, Bergvall

Hücum: Simons, Kudus, Richarlison

Villarreal Muhtemel 11:

Kaleci: Junior

Defans: Mourino, Foyth, Veiga, Cardona

Orta Saha: Pepe, Gueye, Comesana

Hücum: Moleiro, Perez, Mikautadze

Bu kadrolar, hem genç yeteneklerin hem de yıldız oyuncuların aynı anda sahada olacağı bir mücadele izleyeceğimizin habercisi.