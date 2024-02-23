UEFA KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa ligi son 16 kura çekimi saat kaçta, nerede 2024?

UEFA kura çekimi hangi kanalda? Sorusu, merakla beklenmekte olan tarihin gelmesi ile birlikte birçok sporsever tarafından arama motorlarında araştırılmakta. Fenerbahçe'nin lider olarak son 16 turuna yükseldiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, rakipleri dün akşam oynanan play-off turu rövanş maçlarının ardından belirlendi. Peki, UEFA Avrupa ligi son 16 kura çekimi saat kaçta, nerede 2024? UEFA kura çekimi hangi kanalda?

UEFA KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Kura Çekimi programı/etkinliği, UEFA.tv kanal/kanallarından canlı yayınlanacak. Buna göre UEFA.tv resmi internet sitesi üzerinden Full HD bir şekilde UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı olarak izlenebilmektedir.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi 23 Şubat Cuma günü (bugün) saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Büyük heyecana sahne olacak olan kura çekimi canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY ELENDİ Mİ?

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. "Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

İşte Sarı-lacivertlilerin bu turda karşılaşabileceği Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;