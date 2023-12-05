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Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE!

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Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş yeni bölümü merak konusu oldu. İşte, Üç Kız Kardeş 66. bölüm canlı izleme linki!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Üç Kız Kardeş dizisi her Salı izleyicisiyle buluşuyor. Kullanıcılar tarafından, Üç Kız Kardeş 66.bölüm izle! Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 5 Aralık Üç Kız Kardeş yeni bölüm izleme linki!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM NE OLDU?

Somer Türkan'ı Defne'nin velayeti için kaçırmış olsa da ikili arasında beklenmedik bir yakınlaşma olur. Bu bir aşk oyunu mu yoksa iki tarafında yüzleşmek zorunda kalacağı bir gerçeğin başlangıcı mı olacak? Sevilay bu durumu bir fırsata dönüştürerek Kartal'ın karşısına çıkar. Türkan'ı merakla bekleyen Kartal, Somer'le birlikte olduğunu öğrendiğinde müthiş bir öfkeyle peşlerine düşer.

Serdar Dönüş'ün tedavi olduğu hastanede işe başlar. Aylin konusunda iyice köşeye sıkışır. Kızının evlendiğini öğrenen Sadık'la Kartal arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Kartal bununla da kalmaz Rüçhan'ın evine gider. Hesap sorar. Türkan ve Somer kaldıkları evde bir karar verirler ancak, kendilerini bekleyen tehlikeden habersizdirler.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dönüş, Serdar'ın Aylin'le evli olduğunu öğrenince yıkılır. Uzay ise Dönüş'e yaklaşmanın fırsatını bulur. Dönüş, Uzay'a nasıl davranacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 66.BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş 66.bölümü Kanal D ekranlarında saat 20.00'da canlı olarak yayınlanmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Üç Kız Kardeş Kanal D Aralık Haberler

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