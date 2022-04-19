Üç Kız Kardeş 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak?

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkan büyük bir ikilemde kalıyor!

Ailesini kaostan kurtarmak için altınlarını veren Türkan, Rüçhan tarafından fark edilir. Rüçha, Türkan'ı ailesiyle tehdit ederken Türkan da büyük bir ikilemin ortasında kalır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kız Kardeş 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Reha Özcan - Sadık

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Berker Güven - Somer

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Erarslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek

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