TV8 CANLI İZLE! 16 Kasım Türkiye-Galler MİLLİ MAÇ canlı yayın bilgileri…

Tv8 HD canlı yayın bilgileri! Türkiye-Galler UEFA Uluslar Ligi bugün TV8'de yayınlanacaktır. 16 Kasım Türkiye-Galler milli maçı saat kaçta ve nerede oynanacağı sporseverler tarafından merak ediliyor. TV8 canlı izlemek isteyen seyirciler Türkiye-Galler maçı canlı izleme linkini araştırıyor. Futbolseverler, "Milli maç izle şifresiz ve full HD" arayışıyla TV8'in canlı yayınını ekranlarında takip edebilecekler. TV8 canlı izle! Türkiye-Galler maçı canlı izleme linki! 16 Kasım TV8 canlı yayın izle! Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE-GALLER MİLLİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TV8 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TV8'i HD kalitede canlı izlemek için frekans bilgileri

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

TÜRKİYE-GALLER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye ile Galler arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, CBC Sport, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek. CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU

Türkiye 10 Galler 8 İzlanda 4 Karadağ 0

TV8 MİLLİ MAÇ CANLI İZLE (LİNK)