Türkşeker 182 sürekli işçi alacak
Başvurular 14-18 Eylül tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.
Türkşeker, bünyesindeki şeker ve makine fabrikalarında istihdam edilmek üzere 182 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre başvurular, 14-18 Eylül tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) üzerinden alınacak. İş pozisyonlarının detayları ise 14 Eylül Pazartesi günü saat 24.00 itibarıyla İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi