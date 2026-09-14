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Türkşeker 182 sürekli işçi alacak

Türkşeker 182 sürekli işçi alacak
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Başvurular 14-18 Eylül tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.

Türkşeker, bünyesindeki şeker ve makine fabrikalarında istihdam edilmek üzere 182 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre başvurular, 14-18 Eylül tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) üzerinden alınacak. İş pozisyonlarının detayları ise 14 Eylül Pazartesi günü saat 24.00 itibarıyla İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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