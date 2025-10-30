Türkiye'nin enerji sektöründe köklü bir marka olan Türkiye Petrolleri, son dönemde sadece tarihî önemiyle değil, yaşanan akaryakıt eksikliği ve soruşturma haberleriyle de gündemde. Peki, Türkiye Petrolleri kimin, sahibi kim? Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı kimin? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE PETROLLERİ KİMİN?

Türkiye'nin köklü enerji şirketlerinden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), son günlerde yaşanan akaryakıt eksikliği soruşturmasıyla gündemde. Türkiye Varlık Fonu'na bağlı olarak faaliyet gösteren Tpao'nun sahipliği ve bağlı şirketleri ile ilgili bilgiler ise merak ediliyor.

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KİMİN?

1954 yılında kurulan Tpao, Türkiye adına petrol ve doğal gaz arama, üretim ve dağıtım faaliyetlerini yürütmek için kamu iktisadi teşekkülü olarak faaliyete başladı. Kuruluşundan bu yana kamuya ait olan şirketin, 2017 yılında yapılan düzenlemelerle hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.

Günümüzde Tpao'nun tüm hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na ait olup, şirket kamuya ait bir yapıda faaliyetlerini sürdürüyor. Bu durum, "Türkiye Petrolleri kimin?" sorusunun cevabını net bir şekilde ortaya koyuyor.

TP Petrol Dağıtım A.Ş., Tpao'nun 1963'te temellerini attığı akaryakıt istasyonlarının devamı olarak 2009 yılında kuruldu. Ancak 2017 yılında şirketin tamamı Zülfikarlar Holding bünyesine devredilerek özelleştirildi ve TPAO markasıyla faaliyet göstermeye devam ediyor.

Yaklaşık 307 bin metreküp depolama kapasitesi ve 800'ü aşkın akaryakıt istasyonu ile Türkiye'nin güçlü dağıtım şirketlerinden biri olan TP Petrol Dağıtım A.Ş., bugün özel sermaye tarafından yönetiliyor. Bu durum, şirketin operasyonel yapısını ve sorumluluklarını TPAO'dan ayrı bir çerçeveye oturtuyor.

TÜRKİYE PETROLLERİNE NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

Edinilen bilgilere göre, STAR Rafineri'nin EPDK'ya bildirdiği Hatay Dörtyol ve Antalya tesislerindeki akaryakıt rakamları ile TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin bildirdiği rakamlar arasında uyumsuzluk tespit edildi. Rafineri, kendisi adına faturalı ürünlerin habersiz satıldığını iddia ederek Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede; Antalya deposunda piyasa değeri 232 milyon lira olan 4 bin 9 ton, Hatay Dörtyol deposunda ise piyasa değeri 820 milyon lira olan 14 bin 467 ton akaryakıtın eksik olduğu belirlendi. Toplamda 18 bin 476 ton akaryakıtın kayıp olduğu tespit edildi.

TP PETROL DAĞITIM A.Ş. YÖNETİMİNE GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin genel müdürü, ikmal müdürü ve tesis müdürü gözaltına alındı ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Eski genel müdür ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Yurt dışında bulunan yönetim kurulu başkanı ve bazı üst düzey yöneticilerin ifadeleri alınamadı. Bu gelişmeler, şirketin operasyonel ve mali kontrol süreçleri açısından önemli bir soru işareti yaratıyor.