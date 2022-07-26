Türkiye'nin en popüler plajları ve en temiz deniz nerede olduğu merak ediliyor. Havaların ısınması ile birlikte, Türkiye'de en temiz deniz nerede olduğunu araştıranlar oldukça fazla. Ege ve Akdeniz'in en iyi plajları nerede olduğu merak ediliyor. Türkiye'nin en iyi plajı nerede? Türkiye'de en temiz deniz nerede? Detaylar haberimizdedir…

İztuzu Plajı

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan beldesi yakınlarında bulunan 4,5 km uzunluğa sahip bir Akdeniz plajıdır. Plaj, deniz suyu ile tatlı su arasında bulunan ender plajlardan biridir. Plaja, Caretta carettaların yumurtalarını bırakmasından dolayı "'Kaplumbağa Plajı" da denilmektedir.

İztuzu Plajı

Patara Plajı

Kaş ile Fethiye ilçesi arasında yer alıyor. Patara antik kenti yakınında bulunan ve bu bölgedeki en büyük plajlardan biridir. Patara kumsalı, çevredeki kumsallara göre daha uzundur. 18 km uzunluğundaki kumsalın derinliği yer yer 200-300 metreye ulaşır. Kumu ince, denizi sığdır.

Patara Plajı

Ölüdeniz Plajı

Ege Bölgesinin Muğla ilinde yer almaktadır. Şehrin Fethiye ilçesinde bulunuyor.

Ölüdeniz Plajı

Ilıca Halk Plajı

İzmir ilinin çeşme ilçesinde bulunmaktadır. Bu plaj Çeşme'ye yalnızca 3 km uzaklıkta yer almaktadır.

Ilıca Halk Plajı

Kaputaş Plajı

Kaş ile Kalkan arasındaki sahil yolu üzerinde bulunan kanyon ağzı plajı. Yeraltından akmakta olan suyun deniz kıyısında kumlar arasından süzülmesi sonucu suyu genel olarak serin ve turkuaz rengindedir. Karayolundan 187 basamak inilerek plaja ulaşılır.

Kaputaj Plajı

Kleopatra Plajı (Sedir Adası)

Kleopatra Plajı Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunuyor. Alanya tarihi yarımadasında bulunan Kleopatra Plajı, Damlataş Mağarasının da bitiminin ardından başlıyor. Bu plaj aynı zamanda 2 kilometrelik bir uzunluğa sahip olarak biliniyor. Altın sarısı sahili bulunan bu plaj oldukça güzel olması ile bilinir.

Kleopatra Plajı

Sedir Adası

Sedir Adası, Kerme Körfezi'nde bulunan görülmeye değer güzellikte, antik kalıntılarla dolu üçlü bir ada grubunun en büyüğüdür. Muğla'nın Ula ilçesi sınırları içinde yer alır. Antik çağ'daki ismi Kedrai olup, adada bu dönemden kalma kentin kalıntıları bulunmaktadır.

Sedir Adası

Phaselis Antik Kenti Plajı

Antalya'daki bir başka ünlü plaj da Kemer-Tekirova arasındaki Phaselis Plajı, 3 ayrı koydan oluşur. Doğa harikası bir plaj. 3 ayrı koyun her biri, geçmişte liman olarak kullanılan kıyı şeritlerinde yer aldığı için Kuzey Liman, Merkez Liman ve Güney Liman adlarını almışlar.

Phaselis Antik Kenti Plajı

Ortakent Kargı Plajı

Bodrum'da olan Kargı plajı, Ortakent'in 5 kilometrelik sahil şeridi boyunca birçok Mavi Bayrak ödüllü plaj var ama en güzellerinden biri Kargı Plajıdır. Bu plaja Camel Beach de deniyor çünkü bu plajda bir sürü deve görebiliyorsun.

Ortakent Kargı Plajı

Olimpos- Çıralı Plajı

Antalya' olan Çıralı, 3.2 kilometre uzunluğu ile oldukça geniş bir sahile sahip. Çıralı Plajı'nda hiçbir özel tesis bulunmuyor. Sadece pansiyon veya restoranların az sayıda şezlong ve şemsiyelerinin bulunduğu Çıralı Plajı'na kendi şemsiye ve portatif sandalyelerinizi getirerek keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Plajın yanı sıra denizde taşlık olduğu için rahat yürüyebilmek ve yüzebilmek için yanınıza deniz ayakkabısı getirmenizi öneririz.

Olimpos- Çıralı Plajı

Sarımsaklı Plajı

Sarımsaklı Plajı, Balıkesir ilinin Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy beldesinde bulunmaktadır. İlçe merkezine 8 km uzaklıktadır. 7 km uzunluğunda ve 100 m eninde bir kumsalı olan plajdır.

Sarımsaklı Plajı

İncekum Plajı

İncekum Plajı Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Çamlı Köyü'ne bağlı bir plajdır. Plaja ulaşım tarktörlerin çektiği bir çeşit römork olan çekçek yoluyla sağlanır. Plaj yoluna araba girmez. Buranın özelliği Sedir Adası'nda olduğu gibi altın sarısı kumlarıdır.

İncekum Plajı

Çıralı Plajı

Denizi, kumu ve güneşi ile ünlü doğal güzellikleri barındıran bir plajdır. Antalya'nın Kemer ilçesinde yer almaktadır. Çıralı Plajı, Antalya'ya 70 km uzaktadır. Çıralı'ya gitmek isteyenler öncelikle Antalya otogarına gitmelidir. Çıralı'ya otogardan gitmek isteyen ziyaretçiler buradan Kumluca istikametine gidecek olan otobüslere binmektedir.

Çıralı Plajı

Altınkum Plajı

İzmir ilinin Çeşme ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. İzmir merkeze 94 km uzaklıkta bulunmaktadır. Çeşme merkeze 10 km dir. Çeşme'nin batı ucunda bulunur.

Altınkum Plajı

Ovabükü Plajı

Datça Mesudiye Köyü üzerinden gidebileceğiniz Ovabükü, İngiliz The Gurdian Gazetesi tarafından Türkiye'nin en iyi plajı seçildi.

Ovabükü Plajı

Gökova Akbük

Akdeniz'deki bir diğer adresimiz temiz denizi ve yeşilliklerle kaplı koyuyla Gökova. Akbük ise buranın meşhur plajlarından. Akbük Koyu Muğla il merkezine 48 km ve Muğla Akyaka'ya ise 25 km uzaklıkta yer alır.

Gökova Akbük

Ayazma Plajı

Bozcaada Çarşı'ya yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta olan plaja ulaşım da oldukça kolaydır. Bunun yanı sıra özel araçlar ile gidilecek ise mutlaka tabela takibi yapılmalıdır.

Ayazma Plajı

Palamutbükü Plajı

Muğla ilinin Datça ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Datça ilçe merkezine 25 km uzaklıkta bulunur. Palamutbükü sahili Datça'nın en uzun sahillerinden birisidir. Ayrıca Datça'nın en güzel koylarından biri olarak bilinmektedir.

Palamutbükü Plajı

Kelebekler Vadisi

Muğla ili, Fethiye ilçesi Ölüdeniz belde sınırları içerisinde bulunan vadi. Fethiye'ye 55 km. uzaklıktaki Dalaman Havalimanına Türkiye ve Avrupa'nın pek çok şehrinden uçuşlar düzenlenmektedir. Bir diğer büyük havalimanı olan Antalya Havalimanı, Fethiye'ye yaklaşık 200 km. uzaklıktadır. Türkiye'nin her yerinden Fethiye'ye sık ve düzenli otobüs seferleri vardır. Fethiye'den Ölüdeniz'e minibüs veya taksi yoluyla gelinerek, kumsaldan günde 3 defa servis yapan tekne ile veya Kelebekler Vadisi'nin zodyak teknesi ile ulaşılabilir.

Kelebekler Vadisi

İnkumu Plajı

Bartın merkezden yaklaşık 10 km uzaklıktadır. Bartın merkezden özel taşıtlarla veya İnkumu durağından kalkan toplu taşıma araçları ile 15-20 dakikada ulaşmak mümkündür.