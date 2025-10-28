Türkiye - Kosova maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye - Kosova maçı canlı ŞİFRESİZ izle!

Türkiye – Kosova maçı, futbolseverlerin gündeminde en çok merak edilen konuların başında geliyor. A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş karşılaşmasında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. "Türkiye – Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede oynanacak?" soruları ise binlerce taraftar tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye - Kosova maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye - Kosova maçı canlı ŞİFRESİZ izleme seçeneği haberimizde!

TÜRKİYE – KOSOVA MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş karşılaşmasında Kosova ile karşı karşıya geliyor. Türkiye – Kosova maçı, 28 Ekim 2025 Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, İzmir'in modern futbol mabedi olarak anılan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemliğini Polonya Futbol Federasyonu'ndan Michalina Diakow yapacak.

Kadın Milli Takım için büyük önem taşıyan bu karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Türkiye, ilk maçta elde ettiği avantajlı skorun (4-0) ardından sahasında tarihi bir galibiyet için taraftar desteğini arkasına alacak.

TÜRKİYE – KOSOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Türkiye – Kosova mücadelesini TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Karşılaşma, şifresiz olarak yayınlanacak ve futbolseverler maçı tüm Türkiye'den canlı takip edebilecek.

TRT Spor'un maç öncesi özel yayınında, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki A Milli Kadın Takımı'nın kamp hazırlıkları, antrenman görüntüleri ve son dakika gelişmeleri de ekrana gelecek. Maç sonrası ise hem istatistiksel veriler hem de oyuncu yorumları futbolseverlerle paylaşılacak.

TÜRKİYE – KOSOVA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE!

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanşında sahaya çıkıyor. Futbolseverler, büyük heyecanla "Türkiye – Kosova maçı canlı şifresiz izle" arayışına geçti. Bu kritik mücadele, 28 Ekim 2025 Salı günü saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı, şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde tribünlerde büyük bir coşku bekleniyor. İzmirli futbolseverler, Gürsel Aksel Stadyumu'nu tamamen doldurarak millilere tam destek verecek.

TÜRKİYE – KOSOVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadeleye İzmir'in Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Modern yapısıyla Türkiye'nin en dikkat çeken statlarından biri olan Gürsel Aksel Stadyumu, son yıllarda birçok ulusal karşılaşmaya da kapılarını açtı. Kadın Milli Takım, İzmir'de bugüne kadar çıktığı maçlarda büyük taraftar desteğiyle moral buldu.

İzmirli futbolseverler, milli takımı desteklemek için biletleri Passo üzerinden ücretsiz olarak temin edebiliyor. Kadın futboluna artan ilginin bu maçta tribünlere yansıması bekleniyor.

TÜRKİYE KADIN MİLLİ TAKIMI KADROSU

Türkiye Kadın Milli Takımı, güçlü ve deneyimli bir kadro ile sahada olacak. İşte Kosova maçı öncesi belirlenen oyuncu listesi:

Kaleciler: Selda Akgöz (ABB Fomget), Ezgi Çağlar (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor)

Defans: Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş), Gülbin Hız (ABB Fomget), Yaşam Göksu (Fenerbahçe ArsaVev), Kezban Tağ, Eda Karataş (Galatasaray GAİN), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor)

Orta Saha: Elif Keskin, Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Meryem Cennet Çal (Beşiktaş), Başak İçinözbebek, Arzu Karabulut (ABB Fomget), Derya Arhan (Yüksekova SK), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe ArsaVev)

Forvet: Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana)