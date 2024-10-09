Türkiye-Karadağ maçı nerede oynanacak? UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye- Karadağ maçı nerede oynanacak? UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Karadağ ile karşılaşacak. Şu ana kadar oynanan 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alan Türkiye grupta 4 puanla lider durumda. Futbol severler merakla Türkiye Karadağ maçı nerede oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta sorularının cevabını merak ediyor. İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı ile ilgili merak edilenler haberimizde…

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Bu karşılaşma sonrası Milli Takım İzlanda ile mücadele edecek.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI KADRO

Karadağ ve İzlanda mücadelelerinin 28 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yunus Akgün (Galatasaray)