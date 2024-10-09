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Türkiye-Karadağ maçı nerede oynanacak? UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Karadağ maçı nerede oynanacak? UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Karadağ maçı nerede oynanacak? Türkiye Karadağ maçını TV'den izlemek isteyen futbol severler Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda yayınlanacak merak ediyor. Türkiye Karadağ maçı TRT 1'de mi TV8'de mi merak ediliyor. Peki, Türkiye Karadağ hangi kanalda, maç nerede oynanacak?

Türkiye- Karadağ maçı nerede oynanacak? UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Karadağ ile karşılaşacak. Şu ana kadar oynanan 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alan Türkiye grupta 4 puanla lider durumda. Futbol severler merakla Türkiye Karadağ maçı nerede oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta sorularının cevabını merak ediyor. İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı ile ilgili merak edilenler haberimizde…

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Bu karşılaşma sonrası Milli Takım İzlanda ile mücadele edecek.

Türkiye-Karadağ maçı nerede oynanacak? UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Türkiye-Karadağ maçı nerede oynanacak? UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI KADRO

Karadağ ve İzlanda mücadelelerinin 28 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yunus Akgün (Galatasaray)

Türkiye-Karadağ maçı nerede oynanacak? UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Betül Cirit
Betül Cirit
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