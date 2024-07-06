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Türkiye-Hollanda maçı kaç kaç, milli takım maçı bitti mi? Türkiye-Hollanda maç özeti!

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UEFA Euro 2024 maçında Türkiye-Hollanda karşı karşıya geliyor. Türkiye-Hollanda maç sonucu ve özeti merakla araştırılıyor. Türkiye-Hollanda maçının skoru ve özeti hakkında detaylar haberimizde bulunmaktadır. Türkiye-Hollanda maçı kaç kaç bitti ve maç özeti hakkında bilgi almak için haberimizi takip edin. Türkiye-Hollanda maçı kaç kaç, maç bitti mi? Türkiye-Hollanda maç özeti!

Milli takımımız yarı finale çıktı mı? Türkiye- Hollanda maçı kaç kaç bitti ve Türkiye-Hollanda maç özeti merak edilirken Türkiye-Hollanda maç skoru gündeme geliyor. Türkiye-Hollanda maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Hollanda maç özeti sıklıkla araştırılıyor. Türkiye-Hollanda maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Hollanda maç özeti! Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI KAÇ KAÇ ?

1' Müsabakada ilk düdük çaldı.

2' Depay ceza sahası içinde müsait pozisyonda şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

11' Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Salih Özcan ceza sahası dışından şansını denedi, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

12' Xavi Simons'un ceza sahası dışından çektiği şut kalenin solundan auta çıktı.

21' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından çektiği şut Van Dijk'tan sekip kornere çıktı.

29' Hakan Çalhanoğlu'nun ortasına Abdülkerim Bardakcı dokundu, top üstten auta gitti.

30' SARI KART | Xavi Simons, Mert Müldür'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

32' Arda Güler sağ çaprazdan uzak direğe çektiği plase şut dışarı çıktı.

34' Kenan Yıldız ceza sahası sol çaprazından şansını denedi, top auta gitti.

Türkiye-Hollanda maçı kaç kaç, maç bitti mi? Türkiye-Hollanda maç özeti!

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI İLK 11'LER

Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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