Türkiye-Hollanda maçı kaç kaç, milli takım maçı bitti mi? Türkiye-Hollanda maç özeti!
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TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI KAÇ KAÇ ?
1' Müsabakada ilk düdük çaldı.
2' Depay ceza sahası içinde müsait pozisyonda şutunu çekti, top üstten auta çıktı.
11' Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Salih Özcan ceza sahası dışından şansını denedi, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
12' Xavi Simons'un ceza sahası dışından çektiği şut kalenin solundan auta çıktı.
21' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından çektiği şut Van Dijk'tan sekip kornere çıktı.
29' Hakan Çalhanoğlu'nun ortasına Abdülkerim Bardakcı dokundu, top üstten auta gitti.
30' SARI KART | Xavi Simons, Mert Müldür'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
32' Arda Güler sağ çaprazdan uzak direğe çektiği plase şut dışarı çıktı.
34' Kenan Yıldız ceza sahası sol çaprazından şansını denedi, top auta gitti.
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI İLK 11'LER
Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay.