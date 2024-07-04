Türkiye- Hollanda maçı Beşiktaş Tüpraş stadında izlenecek! Bilet fiyatları ne kadar? Bilet nasıl alınır?
Türkiye ve Hollanda arasında oynanacak olan futbol maçı Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda seyirci karşısına çıkacak. Maçın bilet fiyatları hakkında ve biletlerin nasıl satın alınacağına dair detaylar henüz açıklanmadı.
Beşiktaş Belediyesi ve Beşiktaş Spor Kulübü ortak bir etkinlik paylaştı. Cumartesi 22:00'da oynanacak olan Türkiye- Hollanda maçının Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda izlenebileceği belirtildi. Taraftarlar, bilet satışının nasıl olacağını araştırıyor. Bilet fiyatları ne kadar? Bilet nasıl alınır?
BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızı coşkuyla desteklemek için Tüpraş Stadyumu'nda buluşuyoruz.
BİLET NASIL ALINIR?
''Hollanda - Türkiye maçını hep beraber Tüpraş Stadyumu'nda dev ekranda izliyoruz. Kulübümüz ve Beşiktaş Belediyesi'nin ortak düzenlediği organizasyonda siz de yer alın.''
- Kapılar saat 20.00'de açılacak.
- Loca sahipleri maçı kendi localarından takip edebilecek.
- Tüm koltuklara Ay-Yıldızlı bayrağımız yerleştirilecektir.