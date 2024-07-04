Türkiye- Hollanda maçı Beşiktaş Tüpraş stadında izlenecek! Bilet fiyatları ne kadar? Bilet nasıl alınır?

Beşiktaş Belediyesi ve Beşiktaş Spor Kulübü ortak bir etkinlik paylaştı. Cumartesi 22:00'da oynanacak olan Türkiye- Hollanda maçının Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda izlenebileceği belirtildi. Taraftarlar, bilet satışının nasıl olacağını araştırıyor. Bilet fiyatları ne kadar? Bilet nasıl alınır?

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızı coşkuyla desteklemek için Tüpraş Stadyumu'nda buluşuyoruz.

BİLET NASIL ALINIR?

''Hollanda - Türkiye maçını hep beraber Tüpraş Stadyumu'nda dev ekranda izliyoruz. Kulübümüz ve Beşiktaş Belediyesi'nin ortak düzenlediği organizasyonda siz de yer alın.''