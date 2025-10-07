14 Ekim 2025 Salı akşamı, Türk futbolseverler uzun zamandır bekledikleri tarihi bir maça tanıklık edecek. Türkiye Erkekler A Milli Takımı ile Gürcistan arasındaki karşılaşma, sadece bir futbol mücadelesi olmanın ötesinde, Türk futbol haritasında özel bir konuma taşıyor. Peki, Türkiye – Gürcistan maçı nerede oynanacak? Türkiye – Gürcistan saat kaçta, ne zaman oynanacak? Türkiye – Gürcistan maçına dair detaylar haberimizde...

TÜRKİYE – GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye – Gürcistan maçı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Alikahya Mahallesi'nde konumlanan modern stadyum, 2018 yılında hizmete açılmış olup, hem kapasitesi hem de mimarisiyle öne çıkıyor.

Milli takım için ayrı bir öneme sahip bu tesis, 17 yıl aradan sonra yeniden A Milli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. 2008'deki Türkiye – Şili hazırlık maçının ardından bu stadyum, ilk kez resmi bir milli maçın sahnesi olacak. Modern tribünleri, geniş saha alanı ve şehir içi ulaşım kolaylığıyla hem oyunculara hem de seyircilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

TÜRKİYE – GÜRCİSTAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Karşılaşma, 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Türkiye saatiyle akşam maçının başlaması, hem seyirciler hem de televizyon izleyicileri için uygun bir zaman diliminde gerçekleşecek. Bu saat dilimi, milli takımın sahadaki performansını maksimum şekilde gösterebilmesi açısından da kritik önem taşıyor.

Maç öncesi statta yapılacak hazırlıklar ve güvenlik önlemleri, hem seyircilerin hem de oyuncuların konforunu garanti altına alacak şekilde organize ediliyor. Bu nedenle maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte heyecanı dorukta olacak.

TÜRKİYE – GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Milli heyecan 14 Ekim Salı akşamı başlıyor. Türkiye – Gürcistan mücadelesi, erkekler A Milli Takım seviyesinde bu stadyumda oynanacak ilk resmi maç olacak. Bu tarih, sadece iki ülkenin futbol rekabeti açısından değil, Kocaeli ve Türk futbol tarihi açısından da özel bir anlam taşıyor.

Tarihsel olarak bakıldığında, stadyumun milli maç ağırlığı, şehirde futbol kültürünün gelişimi açısından bir dönüm noktası niteliğinde. Maç günü Kocaeli'deki hava durumu, ulaşım planlaması ve stadyum çevresindeki etkinlikler, taraftarların unutulmaz bir akşam geçirmesi için özenle organize ediliyor.