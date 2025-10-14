Türkiye Gürcistan 11'ler belli oldu mu? Türkiye'nin Gürcistan maçı kadrosu ilk 11'i!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı tüm hızıyla sürerken, A Milli Futbol Takımımız E Grubu'ndaki dördüncü sınavında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Peki, Türkiye Gürcistan 11'ler belli oldu mu? Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Türkiye Gürcistan maçında eksik, sakat ve cezalı var mı? Türkiye'nin Gürcistan maçı kadrosu ilk 11'i!

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ancak maç öncesinde bazı oyuncuların durumu belirsiz. İşte Türkiye Gürcistan maçında kimler eksik, sakat ve cezalı konusundaki güncel bilgiler:

İrfan Can Kahveci sol ayak bileği sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Berke Özer kampı terk ettiği için kadrodan çıkarıldı, yerine Muhammed Şengezer davet edildi.

Önceki karşılaşmalarda cezası nedeniyle forma giyemeyen isim Barış Alper Yılmaz, cezası sona erdiği için bu maçta sahada olabilecek durumda.

Diğer yandan aday kadroda yer alan bazı futbolcuların müsabaka günü sakatlık, hafif rahatsızlık veya teknik tercih nedeniyle kadro dışı kalma ihtimali de var.

Bu nedenle teknik ekip, eksik oyuncular ve durumlarını göz önünde bulundurarak hem taktik hem personel tercihlerinde dikkatli davranıyor.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇ KADROSU 11'LERİ

Aşağıda, Gürcistan Türkiye maç kadrosu 11'leri başlığı altında beklenen ilk 11'ler ve rakip takımın dizilişi yer alıyor:

Türkiye'nin Muhtemel İlk 11'i

Montella'nın kadro tercihi şu şekilde olabilir:

Uğurcan — Zeki — Merih — Abdülkerim — Ferdi — İsmail — Hakan — Arda — Barış Alper — Kenan — Kerem

Gürcistan'ın Muhtemel İlk 11'i

Rakip taraf açısından bilinen muhtemel 11 şu şekilde:

Mamardashvili; Kakabadze; Dvali; Kashia; Kvirkvelia; Lochoshvili; Kiteishvili; Kochorashvili; Chakvetadze; Kvaratskhelia; Mikautadze

Rakip kadro da zaman zaman değişkenlik gösterebilir ancak bu formasyon, çoğu spor haberinde Gürcistan Türkiye maç kadrosu 11'leri olarak geçiyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ GÜRCİSTAN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı?

Barış Alper Yılmaz, önceki maçta kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyememişti.

Ancak cezası iki maçlık olarak belirlendiği için, bu Gürcistan karşılaşmasında ceza süresi sona ermiş durumda.

Haberlerde "maça tam kadro çıkacağı", "Barış Alper'ın forma giyebileceği" yönünde değerlendirmeler öne çıkıyor.

Bazı kaynaklar, teknik direktör şans verirse ilk 11'de sahada olabileceğini aktarıyor.

Dolayısıyla evet, ihtimal yüksek ki Barış Alper Yılmaz maç kadrosunda yer alacak. Ama teknik ekip kararı ve maç saatine kadar oluşabilecek durumlar (küçük sakatlık, son dakika değişikliği vs.) bu olasılığı etkileyebilir.