TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI! Türkiye gri listeye ne zaman girdi? Gri listeden çıkması neden önemli?

Türkiye'yi gri listeye kim aldı? Türkiye gri listeye ne zaman girdi? Gri listeden çıkması neden önemli? Türkiye'de piyasalar Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından açıklanacak gri liste kararına kilitlendi. Türkiye neden gri listede ve gri liste ne demek soruları gündeme geliyor. Türkiye gri listeden nasıl çıktı? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI MI 2024?

Türkiye'de piyasalar Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından açıklanacak gri liste kararına kilitlenmişken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Başardık" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek'in bu paylaşımı "Türkiye gri listeden çıktı" şeklinde yorumlandı.

YATIRIM FONLARININ ROTASI TÜRKİYE OLACAK

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Türkiye'nin listeden çıkması ile birlikte bunların Türkiye'ye yatırım yapabilmesi bekleniyor.

2021 YILINDA LİSTEYE GİRDİK

Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye alınmıştı. FATF şubat ayında ülkenin eylem planı maddelerini başarıyla tamamladığına, bu kapsamdaki gelişmelerin yerinde teyidi için Türkiye'nin ziyaret edilmesine karar vermişti. FATF'nin Şubat 2024 Genel Kurulunda "FATF, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele reformlarının uygulanmaya başlandığını ve sürdürüldüğünü, uygulamanın gelecekte de sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılığın devam ettiğini doğrulamak amacıyla yerinde bir değerlendirme yapılmasını talep etmektedir" ifadesi kullanılmıştı.

GRİ LİSTE NE DEMEK?

Gri liste, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından oluşturulan ve kara para aklama ile terörizmin finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ülkelerin yakın gözetim altında tutulduğu bir listeyi kapsar. Türkiye, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yeterli çabayı göstermediği gerekçesiyle gri listeye alındı.

Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) son yıllarda belirlediği 40 uyumluluk kriterinden 39'unu yerine getirdi. Ancak FATF, özellikle kripto paraların terörizmin finansmanında kullanılma riskine karşı etkin önlemler alınmasını isteyerek Türkiye'yi "izleme" listesine aldı. MASAK yetkililerinin verdiği bilgilere göre, bu ay itibari ile yaklaşık 60 kripto varlık hizmet sağlayıcısı MASAK'ın radarında yer alıyor.