Portekiz Türkiye maçında son anlar yaşanıyor. Maçta 2-1 geri durumda olan milli takımımız için, Türkiye elendi mi? FIFA 2022 Dünya Kupası Türkiye gruplara kaldı mı? Türkiye başka playoff maçı oynayacak mı? araştırılması yapılıyor. İşte bilgiler...

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI BİTTİ Mİ?

Maçta şuan ilk yarı bitti. İlk yarı Portekiz'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maçta şuanda Portekiz 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Portekiz'in golleri :

15. dakika : Otávio Edmilson da Silva Monteiro

42. dakika : Diogo José Teixeira da Silva

90+4. dakika : Matheus Luiz Nunes

Türkiye'nin golleri:

65. dakika : Burak Yılmaz

Maç şuan 2-1 oldu. Portekiz 2-1 önde.

Maç 3-1 oldu. Maalesef Milli takımımız elendi.

TÜRKİYE ELENDİ Mİ?

Maç şuanda 3-1 devam ediyor. Eğer Türkiye yenilirse maalesef FIFA 2022'den elenecek ve gruplara kalamayacak.

Milli takımımız maalesef turnuvaya veda etti.

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