Türkiye elendi mi? FIFA 2022 Dünya Kupası Türkiye gruplara kaldı mı? Türkiye başka playoff maçı oynayacak mı?
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Portekiz-Türkiye maçında son dakikalar oynanırken izleyiciler, Türkiye elendi mi? FIFA 2022 Dünya Kupası Türkiye gruplara kaldı mı? Türkiye başka playoff maçı oynayacak mı? merak ediyor. Peki, Türkiye gruplara kalacak mı? Türkiye maçı kaç kaç? Türkiye yenildi mi? İşte detaylar...
Portekiz Türkiye maçında son anlar yaşanıyor. Maçta 2-1 geri durumda olan milli takımımız için, Türkiye elendi mi? FIFA 2022 Dünya Kupası Türkiye gruplara kaldı mı? Türkiye başka playoff maçı oynayacak mı? araştırılması yapılıyor. İşte bilgiler...
Maçta şuan ilk yarı bitti. İlk yarı Portekiz'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçta şuanda Portekiz 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Portekiz'in golleri :
- 15. dakika : Otávio Edmilson da Silva Monteiro
- 42. dakika : Diogo José Teixeira da Silva
- 90+4. dakika : Matheus Luiz Nunes
Türkiye'nin golleri:
- 65. dakika : Burak Yılmaz
Maç şuan 2-1 oldu. Portekiz 2-1 önde.
Maç 3-1 oldu. Maalesef Milli takımımız elendi.
Maç şuanda 3-1 devam ediyor. Eğer Türkiye yenilirse maalesef FIFA 2022'den elenecek ve gruplara kalamayacak.
Milli takımımız maalesef turnuvaya veda etti.