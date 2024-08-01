Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı hangi kanalda?

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01-08-2024 TÜRKİYE VS DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki Paris 2024 Olimpiyatlari maçı, TRT Spor, Eurosport 9 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI EUROSPORT 9 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Eurosport 9, BluTV Web numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti Maçı, 01 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti Maçı, saat 10:00 başlayacak.

TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti, karşı karşıya geleceği Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar maçı, Paris'te, South Paris Arena Stadyumu'nda oynanacak.