Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren yerler

Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yerler, dünya genelindeki önemli kültür ve doğa miraslarını temsil ediyor. Türkiye, bu listeyle birlikte tarihi ve doğal güzelliklerini tüm dünyaya tanıtma fırsatı yakalamıştır. Peki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan yerler ve eserler nerede ve neler? İşte, Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren yerler!