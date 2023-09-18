Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren yerler
Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yerler, dünya genelindeki önemli kültür ve doğa miraslarını temsil ediyor. Türkiye, bu listeyle birlikte tarihi ve doğal güzelliklerini tüm dünyaya tanıtma fırsatı yakalamıştır. Peki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan yerler ve eserler nerede ve neler? İşte, Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren yerler!
Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren yerler! Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yerler, dünya genelindeki önemli kültür ve doğa miraslarını temsil ediyor. Türkiye, bu listeyle birlikte tarihi ve doğal güzelliklerini tüm dünyaya tanıtma fırsatı yakalamıştır. Peki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan yerler ve eserler nerede ve neler? İşte, Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren yerler haberimizde...
TÜRKİYE'DE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE GİREN YERLER
1. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985
2. İstanbul'un Tarihi Alanları (İstanbul) 1985
3. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985 (Karma Miras Alanı)
4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) 1986
5. Nemrut Dağı (Adıyaman) 1987
6. Hieropolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma Miras Alanı)
7. Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla) 1988
8. Safranbolu Şehri (Karabük) 1994
9. Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998
10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011
11. Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012
12. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) 2014
13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) 2014
14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Diyarbakır) 2015
15. Efes (İzmir) 2015
16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016
17. Aphrodisias (Aydın) 2017
18. Göbekli Tepe (Şanlıurfa) 2018
19. Arslantepe Höyüğü (Malatya) 2021
20. Gordion Antik Kenti (Ankara) 2023