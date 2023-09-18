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Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren yerler

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Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yerler, dünya genelindeki önemli kültür ve doğa miraslarını temsil ediyor. Türkiye, bu listeyle birlikte tarihi ve doğal güzelliklerini tüm dünyaya tanıtma fırsatı yakalamıştır. Peki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan yerler ve eserler nerede ve neler? İşte, Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren yerler!

Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren yerler! Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yerler, dünya genelindeki önemli kültür ve doğa miraslarını temsil ediyor. Türkiye, bu listeyle birlikte tarihi ve doğal güzelliklerini tüm dünyaya tanıtma fırsatı yakalamıştır. Peki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan yerler ve eserler nerede ve neler? İşte, Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren yerler haberimizde...

TÜRKİYE'DE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE GİREN YERLER

1. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985

2. İstanbul'un Tarihi Alanları (İstanbul) 1985

3. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985 (Karma Miras Alanı)

4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) 1986

5. Nemrut Dağı (Adıyaman) 1987

6. Hieropolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma Miras Alanı)

7. Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla) 1988

8. Safranbolu Şehri (Karabük) 1994

9. Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998

10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011

11. Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012

12. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) 2014

13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) 2014

14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Diyarbakır) 2015

15. Efes (İzmir) 2015

16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016

17. Aphrodisias (Aydın) 2017

18. Göbekli Tepe (Şanlıurfa) 2018

19. Arslantepe Höyüğü (Malatya) 2021

20. Gordion Antik Kenti (Ankara) 2023

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