Türkiye- Çekya maçı nerede oynanacak? Türkiye- Çekya maçı saat kaçta, nerede?
Türkiye- Çekya maçı nerede oynanacak? Türkiye- Çekya maçı saat kaçta, nerede? Türkiye'nin Çekya ile yapacağı futbol maçının yeri ve saati merak ediliyor. Bu akşam oynanacak olan bu önemli maçın detayları araştırılıyor. Futbolseverler, bu önemli maçın hangi stadyumda ve hangi saatte gerçekleşeceğini merakla bekliyor.
Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında 26 Haziran Çarşamba günü (bugün) TSİ 22.00'de Çekya ile karşılaşacak. Futbol severler, grubun son maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Türkiye- Çekya maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılıyor. Türkiye- Çekya maçı nerede oynanacak? Türkiye- Çekya maçı saat kaçta, nerede?
TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye ve Çekya arasındaki EURO 2024 maçı, 26 Haziran 2024 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak.