Üye Girişi
Haberler

Türkiye- Çekya maçı nerede oynanacak? Türkiye- Çekya maçı saat kaçta, nerede?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye- Çekya maçı nerede oynanacak? Türkiye- Çekya maçı saat kaçta, nerede? Türkiye'nin Çekya ile yapacağı futbol maçının yeri ve saati merak ediliyor. Bu akşam oynanacak olan bu önemli maçın detayları araştırılıyor. Futbolseverler, bu önemli maçın hangi stadyumda ve hangi saatte gerçekleşeceğini merakla bekliyor.

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında 26 Haziran Çarşamba günü (bugün) TSİ 22.00'de Çekya ile karşılaşacak. Futbol severler, grubun son maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Türkiye- Çekya maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılıyor. Türkiye- Çekya maçı nerede oynanacak? Türkiye- Çekya maçı saat kaçta, nerede?

TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve Çekya arasındaki EURO 2024 maçı, 26 Haziran 2024 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye- Çekya maçı nerede oynanacak? Türkiye- Çekya maçı saat kaçta, nerede?

TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç TSİ 22:00'de başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye- Çekya maçı nerede oynanacak? Türkiye- Çekya maçı saat kaçta, nerede?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Çek Cumhuriyeti Türkiye Futbol Spor Gündem Spor Haberler

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

 Genç kadın otel odasında dehşeti yaşadı: Bornozu çıkarıp tecavüz etmeye çalıştı

Genç kadın otel odasında dehşeti yaşadı: Bornozu çıkarıp tecavüz etmeye çalıştı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat: Bir an önce neticelendirin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat: Bir an önce neticelendirin

Bakmadan Geçme

Yaşar Yakış öldü mü, neden öldü? Yaşar Yakış'ın hastalığı nedir? Yaşar Yakış kimdir? Yaşar Yakış kaç yaşında, nereli? Yaşar Yakış öldü mü? TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 26 Haziran! TRT 1 canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki! TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI CANLI YAYIN | TRT canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? TRT 1 neden açılmıyor? TRT 1 frekansı mı değişti, maç yok mu, neden yok? TRT 1 frekansı bilgileri mi değişti? Mark Rutte kimdir? NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte kaç yaşında, nereli? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? Öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlayacak? SÖZLÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ALES/2 geç başvuru tarihi en son ne zaman, nasıl yapılır? ALES/2 2024 başvuru ücreti ne kadar? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 26 Haziran baraj doluluk seviyesi nedir? Can Kıraç öldü mü, neden öldü? Can Kıraç'ın hastalığı nedir? Can Kıraç kimdir? Can Kıraç nereli? Can Kıraç kaç yaşında öldü? Sokak köpekleri uyutulacak mı, ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak hayvanları açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat! Cumhurbaşkanı sokak köpekleriyle ilgili ne talimat verdi? "Password Türkiye" ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Password Türkiye yarışmasının sunucusu kimdir?
DEM Partili Saliha Aydeniz, PKK'lı teröristin cenazesine katıldı

DEM Partili Saliha Aydeniz, PKK'lı teröristin cenazesine katıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title