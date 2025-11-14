Haberler

Türkiye Bulgaristan şifresiz nasıl izlenir? Türkiye Bulgaristan canlı HD şifresiz maç izleme link!

Türkiye Bulgaristan şifresiz nasıl izlenir? Türkiye Bulgaristan canlı HD şifresiz maç izleme link!
Güncelleme:
Türkiye Bulgaristan canlı link! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşacak. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve mücadelede İskoçya Futbol Federasyonundan Nicholas Walsh görev alacak. Türkiye Bulgaristan şifresiz nereden, nasıl canlı izlenir? Türkiye Bulgaristan canlı HD link!

Türkiye Bulgaristan canlı izle! A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Türkiye, gruptaki beşinci maçında Bulgaristan'ı konuk edecek.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN NEREDE İZLENİR?

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki karşılaşma, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak ve futbolseverlerin karşısına Bursa'dan çıkacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TV8 üzerinden ekranlara gelecek. Karşılaşmanın hakemliğini İskoçya'dan Nicholas Walsh üstlenecek; yardımcıları ise yine aynı ülkeden Francis Connor ve Daniel McFarlane olacak. Dördüncü hakemlik görevini Donald Robertson yürütecek.

Türkiye Bulgaristan şifresiz nasıl izlenir? Türkiye Bulgaristan canlı HD şifresiz maç izleme link!

Türkiye, E Grubu'nda topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alırken, Bulgaristan puansız olarak grup sonuncusu konumunda bulunuyor. Milliler, bu maçtan elde edecekleri puanlarla grubu ilk iki sırada bitirme ve play-off aşamasına katılma hakkı kazanacak. Sofya'da oynanan ilk karşılaşmada 6-1'lik galibiyet alan A Milli Takım, taraftarı önünde avantajını sürdürmek için sahaya çıkacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak E Grubu beşinci karşılaşması TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Seyirciler maçın başlama saatinden itibaren karşılaşmayı şifresiz şekilde televizyondan takip edebilecek. Karşılaşmanın yayıncı kuruluş detayları resmi olarak açıklanmış olup, TV8 müsabakayı naklen futbolseverlere sunacak.

Maçın bir diğer yayın seçeneği ise Exxen olacak. Kullanıcılar, Exxen platformu üzerinden maçı tablet, telefon veya bilgisayar aracılığıyla takip edebilecek.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM, CANLI İZLEMEK İSTİYORUM?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için iki farklı yayın alternatifi bulunuyor. Mücadele televizyon üzerinden TV8'de şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece karşılaşmayı televizyonu olan herkes canlı takip edebilecek.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise Exxen platformunu kullanabilecek. Exxen üyeliği bulunan kullanıcılar, mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla Türkiye ile Bulgaristan arasındaki maçı canlı takip edebilecek.

