Bir dönem televizyon ekranlarında gördüğümüz kanalların ardındaki isimdi; bugünse enerji santralleri, maden ocakları ve dev cam fabrikalarının görünmeyen patronu. Peki, Turgay Ciner'in serveti ne kadar? Turgay Ciner'in mal varlığı nedir, hangi şirketlerin sahibi? Detaylar haberimizde...

TURGAY CİNER KİMDİR?

1956 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde doğan Turgay Ciner, genç yaşlarda ticaretle ilgilenmeye başlamış ve iş hayatındaki ilk adımlarını 1980'li yıllarda otomobil yedek parça ithalatı yaparak atmıştır. Zamanla inşaat, enerji, madencilik, medya ve cam sanayii gibi stratejik sektörlerde faaliyet göstermeye başlayan Ciner, kısa sürede Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri haline gelen Ciner Grubu'nu kurmuştur.

Ciner'in iş hayatındaki başarısı, farklı sektörleri kapsayan çeşitlendirilmiş yatırımlara ve uzun vadeli vizyonuna dayanmaktadır. Medya sektöründe de adını geniş kitlelere duyurmuş; bir dönem Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT gibi büyük medya markalarını bünyesinde bulundurmuştur.

Ayrıca, spor alanındaki yatırımlarıyla da bilinen Ciner, Süper Lig'de mücadele eden Kasımpaşa Spor Kulübü'nün sahibidir.

Girişimcilik vizyonu, global ölçekte projelere yönelmesi ve yenilikçi yatırım anlayışı ile Turgay Ciner, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olmayı başarmıştır.

TURGAY CİNER'İN SERVETİ NE KADAR?

Turgay Ciner'in serveti, Türkiye iş dünyasında sıkça merak edilen konular arasında yer alır. 2023 yılı itibarıyla Forbes Türkiye tarafından yayımlanan "En Zengin 100 Türk" listesinde, Turgay Ciner'in serveti yaklaşık 1 milyar dolar olarak gösterilmiştir.

Bu servet, yalnızca Türkiye sınırlarında değil, aynı zamanda küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketlerinden ve yatırım ağından kaynaklanmaktadır. Özellikle soda külü üretimi, cam sanayii, madencilik ve enerji yatırımları, Ciner'in servetinin büyük kısmını oluşturmaktadır.

Servetinin önemli bir bölümünü yurtdışındaki projeleri ve doğrudan yabancı yatırımlarla desteklemesi, onu sadece yerel değil, aynı zamanda küresel bir sermayedar haline getirmiştir. Ancak Ciner Grubu'nun özel bir holding yapısı olması nedeniyle serveti halka açık bilançolara göre değil, özel değerlemelere göre hesaplanmaktadır.

TURGAY CİNER'İN MAL VARLIĞI NEDİR?

Turgay Ciner'in mal varlığı, doğrudan sahip olduğu şirketler, iştirakler, taşınmazlar, fabrika ve tesisler ile entegre yatırım alanlarından oluşmaktadır. Ciner'in mal varlığı kalemleri şu şekilde özetlenebilir:

Sanayi Tesisleri ve Üretim Tesisleri: Özellikle soda külü üretimi yapan Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. gibi dünya ölçeğinde tesisler Ciner'in mal varlığının önemli bir kısmını oluşturur.

Enerji ve Madencilik Sahaları: Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde linyit, soda ve endüstriyel ham madde rezervlerine sahip olan enerji üretim tesisleri mevcuttur.

Cam Üretim Tesisleri: Hem Türkiye'de hem de İngiltere gibi ülkelerde düzcam üretimi yapan fabrikalar bulunmaktadır.

Lojistik ve Gemi Taşımacılığı: Deniz taşımacılığı alanında da yatırımlar yapan Ciner, uluslararası ticaret ağına lojistik destek sağlayan gemilere sahiptir.

Gayrimenkuller: Ciner Grubu'nun merkez ofisleri, tesis alanları, depo ve antrepoları; doğrudan Turgay Ciner'in dolaylı mal varlığına dahildir.

Spor Kulübü Sahipliği: Kasımpaşa Spor Kulübü, doğrudan Ciner'in kişisel yatırım alanlarından biridir.

Tüm bu varlıkların toplamı, Turgay Ciner'in servetini oluşturan yapının fiziksel ve finansal temel taşlarını meydana getirir. Ancak bu varlıkların net değeri, özel sektör yapısı nedeniyle kamuya açık olarak tam olarak açıklanmaz.

TURGAY CİNER HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Turgay Ciner'in sahibi olduğu şirketler, Ciner Grubu çatısı altında toplanmıştır. Grubun faaliyet gösterdiği başlıca sektörler şunlardır:

1. ENERJİ VE MADENCİLİK

Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş.

Eti Soda

Park Elektrik Üretim Madencilik

Bu şirketler, dünya çapında soda külü üretimi ve elektrik üretimi gibi stratejik alanlarda faaliyet göstermektedir.

2. CAM VE KİMYA SANAYİ

Ciner Glass

We Soda Ltd.

Ciner Resources LP (ABD)

Ciner, cam üretimi ve endüstriyel kimyasallar alanında Avrupa ve ABD pazarında da etkin bir oyuncudur.

3. LOJİSTİK VE DENİZCİLİK

Ciner Shipping

Deniz taşımacılığı ve endüstriyel lojistik konularında faaliyet gösterir.

4. MEDYA (GEÇMİŞ DÖNEM)

Habertürk TV

Bloomberg HT

Show TV

Turgay Ciner, 2010'lu yıllarda Türkiye medya sektöründe etkili isimlerden biriydi. Ancak son yıllarda medya sektöründen büyük ölçüde çekilmiştir.

5. SPOR

Kasımpaşa Spor Kulübü

Turgay Ciner, Süper Lig'de mücadele eden Kasımpaşa SK'nin tamamına sahip tek iş insanıdır.

Bu şirketlerin tamamı, hem yurt içinde hem yurt dışında faaliyet göstererek grubun küresel ticaret hacmini büyütmektedir.