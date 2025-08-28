Tuncay Meriç kimdir? Tuncay Meriç neden öldü?

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in ani vefatı, sevenleri ve spor camiasında büyük soru işaretleri yarattı. Tuncay Meriç'in ölüm nedeni kısa sürede gündem oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TUNCAY MERİÇ KİMDİR?

İstanbul Çekmeköy'de gerçekleşen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Tuncay Meriç, 49 yaşındaydı. Uzun yıllar boyunca Alemdağ Spor Kulübü'nün başkanlığını üstlenen Meriç, amatör futbolun gelişimine yaptığı önemli katkılarla biliniyordu. Bölgedeki gençlerin sporla buluşması için pek çok projeye imza atan Meriç, spor dünyasında saygın bir isim olarak anılıyordu.

TUNCAY MERİÇ NEDEN VEFAT ETTİ?

Olay Çekmeköy'de bir kafede saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Tuncay Meriç ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında getirdiği tabancayla Meriç'in başına ateş etti. Tuncay Meriç hayatını kaybetti.

SAĞLIK EKİPLERİ'NİN MÜDAHELESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayın ardından hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Meriç'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu ağır olduğu için Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede görevli doktorlar, tüm imkanlarını seferber ederek Meriç'i hayata döndürmek için yoğun çaba gösterdi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Meriç, maalesef kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.