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Tüm kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılacak

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Artık kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden hızlı, kolay ve güvenilir şekilde hazırlanabiliyor. Milletimize hayırlı olsun!" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasına ilişkin uygulamanın başladığını belirtti. Alınan bilgiye göre sistem iki aşamada yürürlüğe girecek. 4 Kasım itibariyle ilk aşaması başlayan uygulama, yıl sonunda tam kapsamlı olarak uygulanacak.

Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına ilişkin hizmetin ilk aşaması uygulanmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden hızlı, kolay ve güvenilir şekilde hazırlanabiliyor. Milletimize hayırlı olsun!" ifadesini kullandı. Uygulamadan ilk aşamada, 18 yaş üzerinde olan e-Devlet kullanıcıları faydalanabiliyor.

ÇOKLU HİSSELERE DE İMKAN VAR

Hizmetin ilk kısmında, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması şeklinde ilerleniyor. Ayrıca 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da bu hizmetten kiraya verilebiliyor. Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi yapılabiliyor.

İKİNCİ AŞAMA YIL SONUNDA

Hizmetin ikinci aşaması ise yıl sonunda kullanıma sunulacak. Düzenlemenin devamında, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi ve kiracı) onayına sunma rolü ile sürece dahil olacak.

Sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatılmıştı. Söz konusu hizmetle tüketicilerin kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden kurtarılması amaçlanıyor. Ayrıca sözleşmeler aracılığıyla Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için de veri temin edilmesi planlanıyor.

Bakan Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağını, sözleşmelerin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabileceğini belirtmişti.

Tüm kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılacak
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Emlak
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

İşiniz gücünüz vatandaşı dükdüklemek. Limit koyun da zenginlerden vergi alın. Ev sahibi farkı kiracıya yansıtır zaten. Kiracıyı iyice düdükleyin emi. Yaşamasın vatandaş.

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Haber YorumlarıYasar Unal:

5'li çete için de aynı hassasiyetleri bekşiyoruz. Geriye dönük olarak milletin hakkını alın da görelim.

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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Ben malı yaptırırken dur senden kum çimento parasını düşeyim , demir ve usta masraflarını düşeyeyim demediniz ama maşallah malıma gelirime ortaksınız . Kiracı evi parçalar ortada yoksunuz evde hasar 45.000 TL avukat 50.000 TL aldığım kira 8.000 TL . Nerde adalet diye düşünüyorum şimdi . Vergiyi alıyorsun ücretsiz bu konular için avukat versene o zaman . Yayınlayın bunu lütfen .

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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Birde hayırlı olsun diyor.daha çok kime hayrı dokunuyor hükümete mi ? Millete mi ?

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Haber Yorumlarıterzi terzi:

Ben kirada oturuyorum. Yarısını banka hesabına yarısını elden veriyorum. Vergiyi de kiracıya kitliyorlar merak etmeyin. Siz bastırdıkça masrafları ev sahiplerinden çıkarıyorlar. Yazık bu gariban halka.

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