Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında toplam turizm gelirinin önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 61 milyar 103 milyon 419 bin dolar olduğunu açıkladı. Böylece yıllık turizm gelirinde Cumhuriyet rekoru kırılmış oldu.

TÜİK, 2024'ün Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 4'üncü çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2023'ün 4'üncü çeyreğinde 11,9 milyar dolar olarak gerçekleşen turizm gelirleri 2024 yılının aynı döneminde yüzde 14,5 artarak 13 milyar 788 milyon 36 bin dolara yükseldi. 2024 yılının toplam turizm geliriyse önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 61 milyar 103 milyon 419 bin dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 9 ARTTI

Ziyaretçi sayısı, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 62 milyon 232 bin 447 kişi oldu. Bunların yüzde 15,4'ünü 9 milyon 599 bin 727 kişi ile yurt dışında ikamet eden gurbetçi vatandaşlar oluşturdu. Ziyaretçi sayısı 2024 yılı 4'üncü çeyreğinde de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,6 artarak 13 milyon 917 bin 894 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 17,4'ünü 2 milyon 416 bin 884 kişi ile gurbetçi vatandaşlar oluşturdu. Bu yıl ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 28,8, yeme içme harcamalarının payı yüzde 19,4, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 12,5 oldu.

TÜM HARCAMALAR ARTTI

Bir önceki yıla göre paket tur harcamaları yüzde 22,7, yeme içme harcamaları yüzde 7,4 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 0,9 arttı. 4'üncü çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 27,2, yeme içme harcamalarının payı yüzde 20,7, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 13 oldu. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre paket tur harcamaları yüzde 23,2, yeme içme harcamaları yüzde 26,3 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 5,2 arttı. Yıllık olarak ziyaretçilerin geliş amaçlarında 1'inci sırada yüzde 64,9 ile 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' yer alırken; gurbetçi vatandaşlar yüzde 69,6 ile en çok 'akraba ve arkadaş ziyareti' amacıyla geldi. 4'üncü çeyrekte ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 62,4 ile 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' yer alırken gurbetçi vatandaşlar yüzde 69,4 ile en çok 'akraba ve arkadaş ziyareti' amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 8,2 AZALDI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, 2024 yılında yüzde 8,2 azalarak 7 milyar 741 milyon 2 bin dolar oldu. Bunun 6 milyar 312 milyon 625 bin dolarını kişisel, 1 milyar 428 milyon 377 bin dolarını paket tur harcamaları oluşturdu. 4'üncü çeyrekte turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,4 azalarak 2 milyar 131 milyon 329 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 739 milyon 794 bin dolarını kişisel, 391 milyon 535 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

EN ÇOK RUS TURİST GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre; 2024 yılında en fazla ziyaretçi Rusya Federasyonu'ndan geldi. 6,7 milyon Rusya Federasyonu'ndan gelen ziyaretçiyi, 6,6 milyon ile Almanya 4,4 milyon ziyaretçi ile Birleşik Krallık takip etti. 2018 yılında turizm politikalarında yapılan strateji değişikliği ile önemli hale gelen kişi başı gecelik harcama rakamlarında 2024 yılında önemli bir artış sağlandı. 2023 yılında yabancı bir ziyaretçinin kişi başı gecelik harcaması 100 dolar olurken; bu rakam yüzde 8'lik bir artışla 2024 yılında 108 dolara yükseldi.

HEDEFLER REVİZE EDİLDİ, REKOR KIRILDI

Yabancı ziyaretçiler ve gurbetçi vatandaşların 2024 yılındaki kişi başı gecelik harcaması bir önceki yıla göre yüzde 5,4'lük artışla 92 dolardan 97 dolara yükseldi. Bakanlık, 2024 yılına için 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir hedefi ile başladı. Geçen aylarda yabancı ziyaretçi hedefi, 61 milyon kişi olarak yukarı yönlü revize edildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan rakamlara göre; bu hedefler geride bırakılarak 2024 yılında Cumhuriyet rekoru kırıldı.