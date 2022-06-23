Tvnet'de programa katlın Tuğça Kazan gündeme dair açıklamalar yaptı. Ülke gündeminin sıcak konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tuğçe Kazaz sözleri ile gündem oldu. Peki, Tuğçe Kazaz ne dedi? Tuğçe Kazaz neden gündem oldu?

TUĞÇE KAZAZ NE DEDİ?

"Birinci Kemal dönemi bitti, İkinci Kemal dönemi başladı" diyen Kazaz, "CHP bu topraklar için bir zarar, bir güvenlik sorunu." açıklamalarında bulundu.

Tuğçe Kazaz "Sınırların tekrar çizilmesi gerektiğine inanıyorum. Gerekirse adalara girilmeli. Yunan Adaları bugün silahlandırdı. Adalar zaten Lozan Anlaşması'nın sonunda yazılmış olan bir maddeyle Türkiye'nin söz hakkı gizli tutulmalıdır maddesiyle bize geldi. İngiltere de Almanya da bize vermek istedi. Her nedense İsmet İnönü, her nedenseyi tırnak içerisinde söylüyorum Adalar'ı almakla korktu" dedi.

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