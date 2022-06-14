Tuğçe Kandemir - Anlı Şanlı şarkı sözleri! 'Anlı Şanlı' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
- Güncelleme:
Tuğçe Kandemir'in yeni şarkısı Anlı Şanlı, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tuğçe Kandemir - Anlı Şanlı sözleri nedir? Tuğçe Kandemir - Anlı Şanlı şarkı sözleri sizlerle...
Tuğçe Kandemir - Anlı Şanlı şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Mert Carim'e aittir. Beste ise Yücel Girgin'e aittir.
ANLI ŞANLI SÖZLERİ
Sormayın n'olur sancımı,
Tüketti vefasız sabrımı ,
Gelmesin kapıma açıdan ölse de ,
Yıktım ben onun tahtını.
Sövmesin adıma affetmem dönse de.
Tanrım açık etsin bahtını.
***
Gidene sordular hep kalanın yok mu hatrı?
Sence de yok mu hiç bizde bi farkı?
Nasıl olduk bi anda kanlı bıçaklı ?
Yakışırdı bize ayrılık Anlı şanlı .
***
Ay! Sormayın n'olur sancımı,
Tüketti vefasız sabrımı ,
Gelmesin kapıma açıdan ölse de ,
Yıktım ben onun tahtını.
Sövmesin adıma affetmem dönse de.
Tanrım açık etsin bahtını.
***
Gidene sordular hep kalanın yok mu hatrı?
Sence de yok mu hiç bizde bi farkı?
Nasıl olduk bi anda kanlı bıçaklı ?
Yakışırdı bize ayrılık Anlı şanlı .