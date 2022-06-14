Tuğçe Kandemir - Anlı Şanlı şarkı sözleri! 'Anlı Şanlı' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

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Tuğçe Kandemir - Anlı Şanlı şarkı sözleri! 'Anlı Şanlı' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Tuğçe Kandemir - Anlı Şanlı şarkı sözleri! 'Anlı Şanlı' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Tuğçe Kandemir'in yeni şarkısı Anlı Şanlı, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tuğçe Kandemir - Anlı Şanlı sözleri nedir? Tuğçe Kandemir - Anlı Şanlı şarkı sözleri sizlerle...

Tuğçe Kandemir - Anlı Şanlı şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Mert Carim'e aittir. Beste ise Yücel Girgin'e aittir.

ANLI ŞANLI SÖZLERİ

Sormayın n'olur sancımı,

Tüketti vefasız sabrımı ,

Gelmesin kapıma açıdan ölse de ,

Yıktım ben onun tahtını.

Sövmesin adıma affetmem dönse de.

Tanrım açık etsin bahtını.

***

Gidene sordular hep kalanın yok mu hatrı?

Sence de yok mu hiç bizde bi farkı?

Nasıl olduk bi anda kanlı bıçaklı ?

Yakışırdı bize ayrılık Anlı şanlı .

***

Ay! Sormayın n'olur sancımı,

Tüketti vefasız sabrımı ,

Gelmesin kapıma açıdan ölse de ,

Yıktım ben onun tahtını.

Sövmesin adıma affetmem dönse de.

Tanrım açık etsin bahtını.

***

Gidene sordular hep kalanın yok mu hatrı?

Sence de yok mu hiç bizde bi farkı?

Nasıl olduk bi anda kanlı bıçaklı ?

Yakışırdı bize ayrılık Anlı şanlı .

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