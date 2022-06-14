Tuğçe Kandemir - Anlı Şanlı şarkı sözleri! 'Anlı Şanlı' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Tuğçe Kandemir - Anlı Şanlı şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Mert Carim'e aittir. Beste ise Yücel Girgin'e aittir.

ANLI ŞANLI SÖZLERİ

Sormayın n'olur sancımı,

Tüketti vefasız sabrımı ,

Gelmesin kapıma açıdan ölse de ,

Yıktım ben onun tahtını.

Sövmesin adıma affetmem dönse de.

Tanrım açık etsin bahtını.

***

Gidene sordular hep kalanın yok mu hatrı?

Sence de yok mu hiç bizde bi farkı?

Nasıl olduk bi anda kanlı bıçaklı ?

Yakışırdı bize ayrılık Anlı şanlı .

***

Ay! Sormayın n'olur sancımı,

Tüketti vefasız sabrımı ,

Gelmesin kapıma açıdan ölse de ,

Yıktım ben onun tahtını.

Sövmesin adıma affetmem dönse de.

Tanrım açık etsin bahtını.

***

Gidene sordular hep kalanın yok mu hatrı?

Sence de yok mu hiç bizde bi farkı?

Nasıl olduk bi anda kanlı bıçaklı ?

Yakışırdı bize ayrılık Anlı şanlı .

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