TRT SPOR YILDIZ CANLI MAÇ İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD)

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kanalı olarak faaliyet gösteren TRT Spor Yıldız (eski adıyla TRT Spor 2), özellikle genç ve dinamik spor izleyicileri için oluşturulmuş özel bir platformdur. Bu kanal üzerinden; futbol, basketbol, voleybol gibi popüler branşların yanı sıra amatör sporlara da yer verilir. Tüm bu yayınlar ise HD kalitesinde ve şifresiz olarak ekranlara ulaşır. RT Spor Yıldız canlı yayın izleme linki haberimizde!

TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN İZLE (HD)

"TRT Spor Yıldız canlı yayın izle" ifadesi, özellikle spor karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen izleyiciler tarafından sıklıkla aratılmaktadır. TRT Spor Yıldız, Türkiye'de ücretsiz olarak izlenebilen ve HD kalitesinde yayın yapan ender spor kanallarından biridir.

Canlı yayınlar arasında şunlar öne çıkar:

Avrupa kupası maçları

Türkiye Basketbol Ligi ve altyapı maçları

Amatör branşlar (güreş, atletizm, yüzme vb.)

Gençlik ve okul sporları

Özel turnuvalar ve organizasyonlar

TRT SPOR YILDIZ CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2025

2025 yılı itibarıyla TRT Spor Yıldız kanalına aşağıdaki sistemler üzerinden erişebilirsiniz:

Türksat 4A uydusu: 11958 V - 27500 - 5/6

Turkcell TV+: 71. kanal

D-Smart: 86. kanal

Digiturk: 87. kanal

KabloTV: 244. kanal

Tivibu: 85. kanal

Uydu üzerinden izliyorsanız alıcınızın polarizasyonunu "Dikey (Vertical)", sembol oranını 27500, FEC oranını ise 5/6 olarak ayarlamalısınız. Bu bilgilerle kesintisiz bir şekilde yayını takip edebilirsiniz.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI

TRT Spor Yıldız'ın yayın akışı gün içinde sık sık değişmektedir. Özellikle maç günlerinde yayın akışı, karşılaşma saatlerine göre yeniden şekillendirilir. Yayınlanan içerikler arasında:

Spor müsabakaları

Teknik analiz programları

Gündeme dair spor tartışmaları

Haftalık özetler

Röportajlar ve belgeseller

Güncel yayın akışı için TRT'nin resmi web sitesi veya dijital yayın platformları kontrol edilmelidir. Böylece kaçırmak istemediğiniz karşılaşmaların saatine tam zamanında ulaşabilirsiniz.

SPOR MANŞET

Günün öne çıkan spor gelişmelerini derinlemesine analiz eden bu program, her sabah ekranlara gelir. Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak gelişmeler, uzman yorumları eşliğinde izleyiciyle buluşur.

İLK BASKI

TRT Spor Yıldız'ın sabah kuşağında yayınlanan "İlk Baskı" programı, basın yansımalarını ve günün erken saatlerindeki spor gündemini ekranlara taşır. Gazete manşetleri, köşe yazıları ve sosyal medya yansımaları ele alınır.

STADYUM

Futbol maçlarının teknik analizleri, maç sonrası değerlendirmeler ve oyuncu performansları bu programda masaya yatırılır. Özellikle hafta sonu yayınlarında yoğun ilgi görür.

SPOR STÜDYOSU

Geniş kadrosu ve uzman yorumcularıyla öne çıkan "Spor Stüdyosu", güncel olayları analiz ederken farklı branşlardan konukları ağırlamaktadır. Özellikle önemli turnuvalar döneminde detaylı incelemeler sunar.

GÜNDEM FUTBOL

Türk futbolunun gündem maddeleri, kulüp gelişmeleri ve teknik direktör açıklamaları bu programda ele alınır. Her yaştan futbolseverin takip ettiği Gündem Futbol, haftanın nabzını tutar.

GÜN ORTASI

Öğle saatlerinde yayınlanan bu program, günün ilk yarısındaki gelişmeleri izleyiciye aktarır. Aynı zamanda canlı bağlantılarla saha içinden son dakika bilgileri sunar.

BAŞLAMA VURUŞU

Hafta içi ve hafta sonu maç öncesi yayınlanan "Başlama Vuruşu", karşılaşma öncesi analizler, muhtemel 11'ler ve teknik kadro görüşlerini içerir. Maç havasını erkenden ekranlara taşır.

AVRUPA STÜDYOSU

Avrupa futbolunun kalbinin attığı liglerden detaylı bilgiler sunan bu program; Premier Lig, La Liga, Bundesliga gibi liglere odaklanır. Haftalık özetler ve istatistik analizleri ile öne çıkar.

TEKNİK ANALİZ

Taktik tahtası ve veri analiziyle maçların derinlemesine incelendiği bu program, futbolu sadece izlemekle kalmayıp anlamak isteyenlere hitap eder.

SPOR MERKEZİ

Günün özetlerini, maç skorlarını ve istatistikleri derleyen bu program, bilgiye hızlı ulaşmak isteyenler için birebirdir.

İLERİ 3'LÜ

İsminden de anlaşılacağı üzere futbolu farklı açılardan değerlendiren üç uzman yorumcunun katılımıyla hazırlanan bu program, sıra dışı analizleriyle dikkat çeker.

HEDEF SÜPER LİG

Lig, 2. Lig ve alt liglerdeki takımların Süper Lig'e yükselme mücadelesini konu alan bu program, altyapı futbolunu ve genç yetenekleri ekranlara getirir.

DAKİKA SPOR

Dakika dakika gelişen spor olaylarını anlık bildiren bu hızlı tempolu program, canlı bağlantılar ve son dakika haberleriyle ekranlarda yer alır.