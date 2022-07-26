Trendyol kimin? Trendyol sahibi kimdir? Trendyol Kurucusu ve CEO'su kimdir?

Trendyol kimin? İş dünyasının önemli isimlerinden Demet Mutlu, faaliyetleri ve açıklamaları ile gündem oluyor. Peki, Demet Mutlu kimdir? İşte, detaylar…

TRENDYOL SAHİBİ KİMDİR?

Çevrimiçi alışveriş sitesinin kurucusu olan isim Demet Mutlu'dur.

DEMET MUTLU KİMDİR?

Demet Mutlu, Türk girişimci, E-ticaret alanında faaliyet gösteren Trendyol'un kurucusu ve CEO'sudur. Peak Games'in yatırımcıları ve Co-Founderleri arasında yer almaktadır. Demet Mutlu, 2010 yılında Harvard eğitimini yarıda bırakarak Trendyol'u kurdu.

Demet Mutlu New York Üniversitesi'nin ekonomi bölümünden birincilikle mezun oldu. İsviçre, Japonya, Amerika ve Türkiye'de finans, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında çalışan Mutlu, sonrasında Harvard Üniversitesi'nde mastera başladı.

Türkiye'ye ziyareti sırasında özellikle giyim alanında e-ticarette boşluk olduğunu gören Demet Mutlu, eğitiminin ikinci yılında Trendyol'u kurmak için Harvard'ı bıraktı ve 2010 yılında Trendyol'u kurdu.

Trendyol, Avrupa'daki tüketicilere ulaşmak için önemli bir adım atarak, en.trendyol.com internet sitesini Avrupa'daki 27 ülkenin kullanıcılarının hizmetine açtı. Trendyol, yerli üreticilerin ve markaların dünyada bilinirliğini arttırırken, Türk markası algısının güçlenmesine katkı sağlıyor.

Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda Trendyol Express, Trendyol Hızlı Market ve Yemek, Trendyol Cüzdan ve Dolap gibi yeni uygulamaları hayata geçiriyorlar.

DEMET MUTLU'NUN BAŞARILARI