Transfer dönemi ne zaman bitecek? Süper Lig transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor?

10 ilde meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan depremler sonrası bazı spor kulüpleri de zarar gördü. Türkiye Futbol Federasyonu, ligleri ertelerken transfer dönemi ile ilgili gelişmeler de yapıldı. Futbolseverler ise arama motorlarında Transfer dönemi ne zaman bitecek? Süper Lig transfer dönemi bitti mi, ne zaman son? araması yaptı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan transfer dönemi için yeni bir karar alındı. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitecek? Süper Lig transfer dönemi bitti mi, ne zaman son?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

10 ilde meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan depremler sonrası bazı spor kulüpleri de zarar gördü. Türkiye Futbol Federasyonu, ligleri ertelerken transfer dönemi de 18 Şubat'a uzattı. Kulüplerden gelen talep üzerine TFF, FIFA'ya başvurarak transfer döneminin 5 Mart'a kadar bir kez daha uzatılmasını istedi. TFF'den yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı. 8 Şubat'ta sona ermesi gereken transfer dönemi, Kahramanmaraş merkezli gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sebebiyle 18 Şubat'a kadar uzatılmıştı. TFF'nin aldığı bu karar ile birlikte kış transfer dönemi ikinci kez uzatıldı.