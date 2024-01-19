Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi kim? Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu?
Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi kim? Merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmaktaydı. Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu?
Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi kim? Sorusu, Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemini merak etmekte olan sporseverler tarafından arama motorları üzerinde aktif olarak araştırılıyor. Trabzonspor ile Galatasaray maçına sahne olacak Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi kim? Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu?
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.
21. haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
Pendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
Fenerbahçe-Samsunspor: Bahattin Şimşek
Kasımpaşa-Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Karagümrük-Başakşehir: Ümit Öztürk
Alanyaspor-Rizespor: Ali Şansalan
Adana Demirspor-Ankaragücü: Arda Kardeşler
Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
Konyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın