Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi kim? Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu?

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi kim? Sorusu, Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemini merak etmekte olan sporseverler tarafından arama motorları üzerinde aktif olarak araştırılıyor. Trabzonspor ile Galatasaray maçına sahne olacak Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi kim? Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu?

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

21. haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

Pendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

Fenerbahçe-Samsunspor: Bahattin Şimşek

Kasımpaşa-Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Karagümrük-Başakşehir: Ümit Öztürk

Alanyaspor-Rizespor: Ali Şansalan

Adana Demirspor-Ankaragücü: Arda Kardeşler

Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Konyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın