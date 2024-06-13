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Kripto saadet zinciriyle 200 milyon liralık vurgun! Dolandırdıkları kişilere statüler vermişler

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Zonguldak merkezli 4 ilde kripto para cüzdanıyla saadet zinciri kurduğu iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 200 kişiyi dolandırarak 200 milyon lira civarında vurgun yaptığı belirlendi. Şüphelilerin, üye olan kişilere "Green" ve "Gold" olarak statüler verdiği ortaya çıktı

Zonguldak merkezli 4 ilde kripto para cüzdanıyla saadet zinciri kurduğu iddia edilen 15 şüpheli, gözaltına alındı. Yeni üyeden yüzde 5 ile 15 arasında komisyon ve aylık yüzde 21 kar vaadiyle 200 kişiyi dolandırarak 200 milyon lira civarında vurgun yaptığı öne sürülen şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edildi.

3 AY BOYUNCA ADIM ADIM İZLENDİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kripto para soğuk cüzdanında para toplandığını tespit etti. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcıların kripto para üzerinden saadet zinciri kurduğunu belirledi.

'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon liralık vurgun! Dolandırdıkları kişilere statüler vermişler

AYLIK YÜZDE 21 KAR VAADİYLE 200 MİLYONLUK VURGUN

Yeni üye karşılığı yüzde 5'ten 15'e kadar komisyon ve ana para üzerinden aylık yüzde 21 kar vaadiyle işletilen sistemin çarkı tıkandı. Sisteme dahil olanlara ödeme de yapılamadı. Polis ekipleri, 200'e yakın kişinin dahil olduğunu değerlendirdiği saadet zincirinde 200 milyon lira vurgun yapıldığını belirledi.

'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon liralık vurgun! Dolandırdıkları kişilere statüler vermişler

ÜYELERE 'GOLD' VE 'GREEN' STATÜSÜ

Üyelerine "Green" ve "Gold" olarak statüler verilen sistemin işleyişinin 'yeni üye kaydı'na dayandığı belirtilirken, Ticaret Bakanlığı'nın yapılan işlemleri "Saadet zinciri" olarak tanımladığı öğrenildi.

'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon liralık vurgun! Dolandırdıkları kişilere statüler vermişler

8 KİŞİ 2 AYRI SUÇTAN ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Zonguldak merkezli Karabük, Sakarya ve Kocaeli'de 10 Haziran'da yapılan operasyonlarda saadet zincirini kurduğu iddia edilen 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, C.L., E.Ç., E.K., Y.E., H.K., M.Ö., Y.S., ve M.Ö. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. "Nitelikli dolandırıcılık" ile "Kara para aklama" suçlarından haklarında işlem yapılan 8 kişinin savcılıktaki ifadeleri sürüyor.

'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon liralık vurgun! Dolandırdıkları kişilere statüler vermişler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kripto Para Zonguldak Dolandırıcılık Suç Operasyon Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Yalçın Karaduman:

Bitmediniz gitti

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