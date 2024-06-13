Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman? Dominik Cumhuriyeti - Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman? Araştırılıyor. Ay-yıldızlı temsilcimiz son olarak Tayland karşısında set vermeden rakibini mağlup etmeyi başardı. Tayland, ABD, Güney Kore, Sırbistan ve Almanya maçlarını peş peşe kazanan Filenin Sultanları 3. haftanın ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Peki, Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman? Dominik Cumhuriyeti - Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

DOMİNİK CUMHURİYETİ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 15:30'da Hong Kong Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak. Maç, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.