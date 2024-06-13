Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Son dönemde hız kesmeyen rezerv birikimi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde rekor getirdi.

BRÜT REZERVLER TARİHİ ZİRVESİNE ÇIKTI

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 7 Haziran haftasında 146,2 milyar dolarla tarihi zirvesine çıktı. Bir önceki hafta brüt rezervler 143,6 milyar dolar düzeyindeydi.

SON REKOR 2023 ARALIK AYINDA

Rezervlerde son olarak 2023 Aralık ayında 145,5 milyar dolarla rekor kırılmıştı. TCMB'nin net rezervi de aynı haftada 45,46 milyar dolardan 47,52 milyar dolara yükseldi.

NET REZERVLERDEKİ TOPARLANMA DEVAM EDİYOR

Geçen hafta itibariyle pozitif bölgeye geçen swap hariç net rezervlerde de toparlanma devam etti. 7 Haziran haftasında swap hariç net rezervler 5,9 milyar dolara çıktı.