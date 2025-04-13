Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor maçında muhtemel 11'ler kim?

Süper Lig'de Karadeniz derbisi heyecanı yaşanıyor! Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki zorlu mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçında muhtemel 11'ler kim? İşte, bu önemli karşılaşmaya ilişkin detaylar…

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun 31. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran Karadeniz derbisi sahne alacak. Trabzonspor, ezeli rakibi Çaykur Rizespor'u sahasında konuk edecek. Bordo-mavililerin ev sahipliğinde oynanacak olan bu kritik mücadele, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports 2 ekranları üzerinden karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Trabzonspor'un Muhtemel 11'i:

Kalede Uğurcan Çakır görev yapacak. Savunma dörtlüsünde Pedro Malheiro, Stefan Savic, Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın yer alması bekleniyor. Orta sahada Mendy, Ozan Tufan, Edin Visca, Zubkov ve Draguş forma şansı bulabilir. İleri uçta ise Paul Onuachu'nun yokluğunda Banza'nın görev alması öngörülüyor.

Eksikler: Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan sakat, John Lundstram ise kart cezalısı.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor'un Muhtemel 11'i:

Kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Savunma hattında Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov ve Hojer görev yapabilir. Orta sahada Berkay Özcan, Mithat Pala, Akintola ve Varesanovic yer alacak. Forvette ise Zeqiri ve Sowe ikilisi sahaya çıkabilir.

Eksikler: Papanikolaou ve Ghezzal sakat. Abdülkadir Ömür'ün durumu maç saatinde netlik kazanacak.