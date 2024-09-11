Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak. Trabzonspor- Beşiktaş maçının detayları merak ediliyor. Her iki takım da sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak ve bu kritik maç, zirve yarışında büyük önem taşıyor. Peki, Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor- Beşiktaş maçı 15 Eylül Pazar günü oynanacak.

TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasında hakem Ali Şansalan görev alacak.

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Net Global Sivasspor- Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Samsunspor- TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Sipay Bodrum FK- RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray- Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

15 Eylül Pazar:

17.00 Bellona Kayserispor- İkas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Kasımpaşa- Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20.00 Corendon Alanyaspor- Atakaş Hatayspor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor- Adana Demirspor: Yasin Kol