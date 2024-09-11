Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak?
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan futbol karşılaşması için tarih ve yer bilgileri merak ediliyor. Trabzonspor- Beşiktaş maçı, sezonun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak. Trabzonspor- Beşiktaş maçının detayları merak ediliyor. Her iki takım da sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak ve bu kritik maç, zirve yarışında büyük önem taşıyor. Peki, Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Detaylar haberimizde...
TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor- Beşiktaş maçı 15 Eylül Pazar günü oynanacak.
TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?
Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasında hakem Ali Şansalan görev alacak.
SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
14 Eylül Cumartesi:
17.00 Net Global Sivasspor- Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Samsunspor- TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Sipay Bodrum FK- RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray- Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
15 Eylül Pazar:
17.00 Bellona Kayserispor- İkas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Kasımpaşa- Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20.00 Corendon Alanyaspor- Atakaş Hatayspor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Antalyaspor- Adana Demirspor: Yasin Kol